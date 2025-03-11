Минтранс может приравнять электросамокатчиков к водителям

Правила для средств индивидуальной мобильности начали действовать с 1 марта 2023 г. Они содержат ограничения по скорости до 25 км/ч, а также нормы использования инфраструктуры в зависимости от возраста водителя. При этом также был установлен приоритет пешеходов над пользователями СИМ.