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Минтранс может приравнять электросамокатчиков к водителям

Ведомости

Минтранс России разработал новые поправки к правилам дорожного движения, которые ужесточают требования для пользователей электросамокатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

В поправках, подготовленных Минтрансом, говорится, что пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) следует приравнять к водителям.

В новых правилах будет введено более строгое регулирование движения СИМ в зонах, где могут неожиданно появляться пешеходы, например, вблизи арок или углов зданий. Появятся ограничения на скорость движения электросамокатов до 10 км/ч при приближении к пешеходам.

«Также запрещается требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путем подачи звукового сигнала», – поясняют в министерстве.

Правила для средств индивидуальной мобильности начали действовать с 1 марта 2023 г. Они содержат ограничения по скорости до 25 км/ч, а также нормы использования инфраструктуры в зависимости от возраста водителя. При этом также был установлен приоритет пешеходов над пользователями СИМ.

3 марта стало известно, что на Кубани за год более 2300 человек пострадали в ДТП с электросамокатами. Пострадавшие чаще всего получают ушибы мягких тканей, повреждения опорно-двигательного аппарата, переломы ребер и длинных трубчатых костей, а также черепно-мозговые травмы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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