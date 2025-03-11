Минтранс может приравнять электросамокатчиков к водителям
Минтранс России разработал новые поправки к правилам дорожного движения, которые ужесточают требования для пользователей электросамокатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.
В поправках, подготовленных Минтрансом, говорится, что пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) следует приравнять к водителям.
В новых правилах будет введено более строгое регулирование движения СИМ в зонах, где могут неожиданно появляться пешеходы, например, вблизи арок или углов зданий. Появятся ограничения на скорость движения электросамокатов до 10 км/ч при приближении к пешеходам.
«Также запрещается требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путем подачи звукового сигнала», – поясняют в министерстве.
Правила для средств индивидуальной мобильности начали действовать с 1 марта 2023 г. Они содержат ограничения по скорости до 25 км/ч, а также нормы использования инфраструктуры в зависимости от возраста водителя. При этом также был установлен приоритет пешеходов над пользователями СИМ.
3 марта стало известно, что на Кубани за год более 2300 человек пострадали в ДТП с электросамокатами. Пострадавшие чаще всего получают ушибы мягких тканей, повреждения опорно-двигательного аппарата, переломы ребер и длинных трубчатых костей, а также черепно-мозговые травмы.