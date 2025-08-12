Координатора атак БПЛА по Курску приговорили к 16 годам лишения свободы

Басманный райсуд Москвы арестовал координатора в сентябре 2024 г. Следователь предъявил ему обвинение в совершении теракта при передаче координат аэродрома Курска ВСУ. Он проходит по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший значительный имущественный ущерб или иные тяжкие последствия).