Главная / Общество /

Координатора атак БПЛА по Курску приговорили к 16 годам лишения свободы

Ведомости

Второй Западный окружной военный суд приговорил координатора атак БПЛА вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты Курска Эльдара Марченко к 16 годам лишения свободы, передает корреспондент «Ведомостей».

Первые пять лет Марченко будет отбывать срок в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года.

Защита Марченко намерена обжаловать приговор в апелляционном порядке. Сам координатор свою вину не признал. Во время слушания он также отрицал связь со спецслужбами Украины.

Следствие установило, что Марченко причастен к атакам украинских БПЛА на гражданские объекты Курска в 2023 г.

11 августа «Ведомости» сообщали, что прокурор запросил Марченко 19 лет колонии строгого режима.

Басманный райсуд Москвы арестовал координатора в сентябре 2024 г. Следователь предъявил ему обвинение в совершении теракта при передаче координат аэродрома Курска ВСУ. Он проходит по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший значительный имущественный ущерб или иные тяжкие последствия).

