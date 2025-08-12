Мобильный интернет на юге России могут отключить «на неопределенное время»Власти попросили граждан воздержаться от обсуждения работы связи и мер безопасности
Мобильный интернет в Севастополе, на Крымском полуострове и в других регионах юга России может быть отключен «на неопределенный период времени» из-за дополнительных мер безопасности в условиях повторяющихся атак со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, временные ограничения уже действуют, однако в ближайшее время их продолжительность может увеличиться. «Это делается для обеспечения безопасности людей», – подчеркнул он.
Губернатор рекомендовал жителям города подготовиться к возможным перебоям: заранее предупредить близких, что связь через мессенджеры и соцсети может быть недоступна, пользоваться голосовой связью и SMS, иметь запас наличных денег, сохранить офлайн-карты и телефоны служб такси.
Развожаев также предостерег севастопольцев от обсуждения работы связи и мер безопасности в открытых источниках, предложив направлять вопросы напрямую в личные сообщения правительства города в соцсети «В контакте».
7 августа Минцифры РФ сообщило о разработке совместно с операторами связи технической схемы обеспечения доступа граждан к ключевым онлайн-сервисам при ограничении мобильного интернета. По словам главы министерства Максута Шадаева, даже при блокировке пользователи смогут пройти капчу и получить доступ к «белому списку» критически важных сервисов, включая такси, доставку и маркетплейсы, на обычной скорости.