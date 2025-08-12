Мобильный интернет на юге России могут отключить «на неопределенное время»

Мобильный интернет в Севастополе, на Крымском полуострове и в других регионах юга России может быть отключен «на неопределенный период времени» из-за дополнительных мер безопасности в условиях повторяющихся атак со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.