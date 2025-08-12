В АТОР резко опровергли отмену «все включено» в турецких отелях
Сведения о якобы возможной отмене системы «все включено» и ее замене на другие режимы появляются в СМИ ежегодно, однако они неверны, как и сейчас. Источником подобных новостей стал один из рестораторов Рамазан Бингель, а не турецкие власти, подчеркнули в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Как объяснили в АТОР, ресторатор является президентом Ассоциации рестораторов, а это общественная организация. Сам Бингель также объяснил, что мысли об отмене «все включено» – это его личные предположения и желания, которые пока не направлены ни парламенту, ни президенту.
«Только вот в реальности позиции рестораторов, пусть даже и входящих в некий совет без полномочий при президенте, несоизмеримо более слабы в сравнении с позицией крупных отельеров и туроператорских холдингов, владельцы многих из которых – личные друзья турецкого президента», – заключили в АТОР.
12 августа в медиаполе распространилась информация, что турецкие власти якобы намерены заменить «шведский стол» на другой режим в рамках борьбы с пищевыми отходами. Бингель предложил, чтобы заменой стал формат «а-ля карт, при котором человек заказывает столько еды, сколько сможет съесть».