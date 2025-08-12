В АТОР резко опровергли отмену «все включено» в турецких отелях

Сведения о якобы возможной отмене системы «все включено» и ее замене на другие режимы появляются в СМИ ежегодно, однако они неверны, как и сейчас. Источником подобных новостей стал один из рестораторов Рамазан Бингель, а не турецкие власти, подчеркнули в Ассоциации туроператоров России (АТОР).