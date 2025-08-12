Газета
Умер председатель СД и экс-гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов

Ему было 59 лет
Ведомости

Председатель совета директоров, экс-генеральный директор ПАО «Уралкалий», ранее также бывший членом заксобрания Пермского края, Дмитрий Осипов умер в возрасте 59 лет, сообщили в «Уралхиме».

Как отметили в «Уралкалии», Осипов занимал свой пост на протяжении семи лет. Химической промышленности он посвятил 20 лет жизни. В компании также подчеркнули, что Осипов много внимания уделял развитию персонала и улучшению условий для сотрудников. Он поддерживал такие направления, как образование, здравоохранение и спорт.

Осипов родился в 1966 г. Он учился на факультете радиофизики и кибернетики Горьковского государственного университета. Работал руководителем в ведущих компаниях химпромышленности, например, в ОАО «Химпром» (Волгоград), ОАО «Сибур-химпром», ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат». После ухода с поста гендиректора «Уралкалия» он стал гендиректором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в январе 2021 г.

Осипова также избрали депутатом заксобрания Пермского края. Его награждали благодарностью президента РФ, медалью «За заслуги перед Пермским краем», благодарностью комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной думы ФС РФ.

