Умер председатель СД и экс-гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов

Как отметили в «Уралкалии», Осипов занимал свой пост на протяжении семи лет. Химической промышленности он посвятил 20 лет жизни. В компании также подчеркнули, что Осипов много внимания уделял развитию персонала и улучшению условий для сотрудников. Он поддерживал такие направления, как образование, здравоохранение и спорт.