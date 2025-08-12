АТОР: российским туристам не грозит опасность из-за пожаров в Черногории
Эпицентры пожаров в Черногории находятся на значительном расстоянии от туристических курортов. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
По данным туроператоров – членов ассоциации, российские туристы, отдыхающие в Черногории, остаются в безопасности. Всего в стране сейчас могут находиться порядка 8500 путешественников из России. Из них около 2000 туристов в отелях, остальные – в апартаментах, квартирах и др.
12 августа в Черногории вспыхнули новые очаги лесных пожаров. Огонь охватил сразу несколько муниципалитетов. Особенно сложная ситуации сложилась в окрестностях столицы, где 11 августа пожар уничтожил ряд жилых домов и причинил вред инфраструктуре. По данным властей, пострадали и несколько пожарных, участвующих в ликвидации возгораний.
Правительство страны сообщало, что в условиях аномально высоких температур, сильного ветра и продолжительной засухи имеющихся сил недостаточно для борьбы с огнем. В связи с этим власти собираются обратиться за помощью к НАТО, чтобы привлечь дополнительные самолеты и вертолеты для тушения пожаров в труднодоступных районах. Помощь в тушении уже оказывают соседние государства: Сербия направила вертолет «Камов», а Хорватия – самолет-амфибию.