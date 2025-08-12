АТОР: российским туристам не грозит опасность из-за пожаров в Черногории

Правительство страны сообщало, что в условиях аномально высоких температур, сильного ветра и продолжительной засухи имеющихся сил недостаточно для борьбы с огнем. В связи с этим власти собираются обратиться за помощью к НАТО, чтобы привлечь дополнительные самолеты и вертолеты для тушения пожаров в труднодоступных районах. Помощь в тушении уже оказывают соседние государства: Сербия направила вертолет «Камов», а Хорватия – самолет-амфибию.