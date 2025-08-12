Минюст признал нежелательной деятельность Хельсинкского фонда по правам человека
Министерство юстиции России включило Хельсинский фонд по правам человека (Helsinki Foundation for Human Rights) в перечень иностранных и международных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Хельсинский фонд по правам человека зарегистрирован в Польше. Это независимая неправительственная организация, миссией которой является защита прав человека и демократии. Фонд работает в Польше, на уровне Евросоюза, в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказского региона.
7 августа Минюст внес британскую «Всемирную организацию «Международный дом» и грузинское общественное движение за доступность правосудия «Анмуд» в список иностранных и международных организаций, деятельность которых считается нежелательной в РФ.
«Анмуд» – международная неправительственная организация, миссией которой является обеспечение доступного правосудия для людей. Организация «Международный дом» – это сеть языковых школ. Она была создана в 1953 г. и объединяет более 140 учебных заведений по изучению языков в 45 странах мира.