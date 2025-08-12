Минюст признал нежелательной деятельность Хельсинкского фонда по правам человека

«Анмуд» – международная неправительственная организация, миссией которой является обеспечение доступного правосудия для людей. Организация «Международный дом» – это сеть языковых школ. Она была создана в 1953 г. и объединяет более 140 учебных заведений по изучению языков в 45 странах мира.