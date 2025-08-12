Суд арестовал двух фигурантов дела об ограблении почты в Москве

Подозреваемых задержали вместе с двумя водителями, которые помогали обвиняемым скрыться на автомобилях с места преступления. Также задержана женщина, арендовавшая автомобиль. Она также приезжала с соучастниками к месту преступления 7 августа и была в машине в день ограбления.