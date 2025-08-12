Суд арестовал двух фигурантов дела об ограблении почты в Москве
Нагатинский суд Москвы арестовал Владимира Ляхова и Людмилу Кавалдину, обвиняемых в разбое по факту ограбления почты в столице. Об этом сообщили в московских судах общей юрисдикции.
Ляхова и Кавалдину отправили в СИЗО на два месяца. Они обвиняются по п. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 15 лет лишения свободы.
По версии прокуратуры Москвы, 8 августа на улице Медиков в столице 67-летний мужчина и 28-летняя женщина в масках через служебный вход ворвались в отделение почты и похитили более 4,8 млн руб. Затем они скрылись на такси.
Подозреваемых задержали вместе с двумя водителями, которые помогали обвиняемым скрыться на автомобилях с места преступления. Также задержана женщина, арендовавшая автомобиль. Она также приезжала с соучастниками к месту преступления 7 августа и была в машине в день ограбления.
Задержанным предъявили обвинение в разбое.