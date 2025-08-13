В МВД рассказали о «кодовых фразах» курьеров-мошенников
Курьеры, работающие на телефонных мошенников, нередко используют заранее заученные «кодовые фразы» для создания у жертвы иллюзии своей легитимности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.
По данным ведомства, среди таких выражений могут быть: «я от сотрудника банка», «выходите, я подъехал», «все по инструкции», «не сообщайте никому». Также злоумышленники часто применяют условные слова вроде «проверка безопасности», «конфиденциально» или пароли, которые курьер называет для получения денег или ценностей.
«Наличие подобных фраз может указывать на участие в преступной схеме», – отметили в МВД.
В министерстве советуют при малейших подозрениях прекратить контакт с курьером, не передавать ему деньги или документы, а также запомнить его приметы, транспорт и номер телефона, чтобы затем сообщить эту информацию в полицию.
12 августа МВД России назвало ключевые маркеры обмана, с которыми покупатели могут столкнуться при покупках в интернете. Первый – это перенос общения в неофициальные мессенджеры, например предложение перейти в WhatsApp. Мошенники избегают платформ с защитой покупателя и историей переписки.
Вторым маркером обмана при онлайн-покупках является требование перевода средств на карту физического лица. Легальные магазины работают через счета юрлиц или ИП.