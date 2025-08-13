Alaska Airlines отменила рейсы из-за вулканического пепла

В предупреждении было сказано, что пепел может фиксироваться в регионе еще не менее 18 часов. Один из метеорологов центра отметил право авиакомпаний самостоятельно переносить или отменять рейсы в связи с возникшей ситуацией. Он подчеркнул, что организация лишь «дает рекомендации», которые касаются воздушного пространства на высоте от 4500 до 10 500 м над уровнем моря.