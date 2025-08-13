Alaska Airlines отменила рейсы из-за вулканического пепла
Авиакомпания Alaska Airlines отменила рейсы после предупреждения консультативного центра по вулканическому пеплу в Анкоридже. Самолеты не полетели в города Ном и Коцебу на Аляске, т. к. на полуострове присутствует пепловый шлейф вулкана Ключевской на Камчатке, сообщил портал Alaska Public Media.
В предупреждении было сказано, что пепел может фиксироваться в регионе еще не менее 18 часов. Один из метеорологов центра отметил право авиакомпаний самостоятельно переносить или отменять рейсы в связи с возникшей ситуацией. Он подчеркнул, что организация лишь «дает рекомендации», которые касаются воздушного пространства на высоте от 4500 до 10 500 м над уровнем моря.
Ключевской – самый высокий действующий вулкан Евразии. Он расположен в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 4500 человек. После того как 30 июля на Камчатке случилась серия мощнейших землетрясений с большим количеством афтершоков, несколько вулканов полуострова проснулись. Очередной этап извержения Ключевского начался еще в апреле 2025 г., а после происшествия усилился. В начале августа эксплозии подняли пепел на высоту до 10 км, шлейф распространился на 515 км в юго-восточном направлении.