Пепловый шлейф от извержения вулкана Ключевского на Камчатке достиг 515 км
Извержение Ключевского вулкана на Камчатке продолжается. По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, эксплозии подняли пепел на высоту до 10 км, шлейф распространился на 515 км в юго-восточном направлении.
«Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок», – подчеркивается в сообщении.
Ключевской – самый высокий действующий вулкан Евразии. Он расположен в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 4500 человек.
Очередной этап извержения начался в апреле 2025 г., а после мощного землетрясения у побережья Камчатки 30 июля его активность усилилась. Тогда магнитуда подземных толчков составила 8,8 – это крупнейшее землетрясение в регионе с 1953 г. Оно вызвало цунами на побережье Северо-Курильска и привело к смещению южной части Камчатки почти на 2 м в сторону юго-востока.