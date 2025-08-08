Пепловый шлейф от извержения вулкана Ключевского на Камчатке достиг 515 км

Очередной этап извержения начался в апреле 2025 г., а после мощного землетрясения у побережья Камчатки 30 июля его активность усилилась. Тогда магнитуда подземных толчков составила 8,8 – это крупнейшее землетрясение в регионе с 1953 г. Оно вызвало цунами на побережье Северо-Курильска и привело к смещению южной части Камчатки почти на 2 м в сторону юго-востока.