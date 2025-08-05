Южная часть Камчатки сдвинулась на два метра после землетрясения

По их данным, наибольшие горизонтальные смещения зафиксированы в южной части полуострова. Они сопоставимы по масштабу с последствиями землетрясения 2011 г. в японском регионе Тохоку. Петропавловск-Камчатский и расположенные рядом станции также зафиксировали движение, но меньшего масштаба. Смещения совпадают с моделью подвижек в очаге – пик активности пришелся на южный фланг, что и объясняет разрушительное воздействие в Северо-Курильске и более слабые последствия в Петропавловске-Камчатском.