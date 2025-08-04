РАН: Ключевской вулкан выбрасывает вулканические бомбы на сотни метров

4 августа лавовый поток с вулкана Ключевской на Камчатке спустился по склону на 3 км и приблизился к леднику Богдановича. Озеров рассказал, что ледник начал таять. Потоки воды и лахары (поток воды, смешанной с вулканическим пеплом) могут пойти, по его словам, по реке Студеная и перемыть участок трассы Козыревск – Петропавловск-Камчатский. Сейчас на Толбачинском вулкане находится много туристов, которые могут быть отрезаны от города рекой.