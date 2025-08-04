РАН: Ключевской вулкан выбрасывает вулканические бомбы на сотни метров
Ключевской вулкан на Камчатке выбрасывает вулканические бомбы на несколько сотен метров над кратером. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Ночью 30 июля на Камчатке зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 8,8, что сделало его сильнейшим сейсмическим событием в регионе с 1952 г. На побережье Камчатки в Северо-Курильске случилось сильное цунами. По словам директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексея Озерова, землетрясение активизировало несколько вулканов.
Как отметили в ДВО РАН, сначала проснулся вулкан Авачинский, затем – Ключевской. Пепел поднялся над их кратерами на 300 м и 6 км соответственно. На склоне второго из вулканов появился лавовый поток.
4 августа лавовый поток с вулкана Ключевской на Камчатке спустился по склону на 3 км и приблизился к леднику Богдановича. Озеров рассказал, что ледник начал таять. Потоки воды и лахары (поток воды, смешанной с вулканическим пеплом) могут пойти, по его словам, по реке Студеная и перемыть участок трассы Козыревск – Петропавловск-Камчатский. Сейчас на Толбачинском вулкане находится много туристов, которые могут быть отрезаны от города рекой.