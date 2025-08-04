РАН: землетрясение на Камчатке стало причиной активизации вулканов
Между мощным землетрясением и активностью нескольких вулканов на Камчатке наблюдается прямая связь, сообщил директор института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.
«Извержения мы связываем с землетрясением, которое активизировало магматические очаги, "накачало" в них дополнительную энергию», – подчеркнул Озеров.
Как отметили в ДВО РАН, сначала активизировался вулкан Авачинский, затем – Ключевской. Пепел поднялся над их кратерами на 300 м и 6 км соответственно. На склоне второго из вулканов появился лавовый поток. 3 августа извержение началось из вулкана Крашенинникова, который находился в спящем состоянии примерно с 1400 г. В публикации также отмечено влияние землетрясения на появление «гула и раскатов со стороны вулкана Камбального». Он тоже вошел в стадию извержения.
Ночью 30 июля на Камчатке было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 8,8, что сделало его сильнейшим сейсмическим событием в регионе с 1952 г. На побережье Камчатки в Северо-Курильске случилось сильное цунами.