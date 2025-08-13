В ГД внесли законопроект о расширении мер поддержки для детей военнослужащих
Группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату законопроект, согласно которому меры социальной поддержки для детей военнослужащих распространятся и на тех, кому уже исполнилось 18 лет и кто после окончания школы еще не успел поступить в вузы. Документ опубликован в думской базе.
«Между тем, членами семьи не считаются дети, достигшие на дату окончания обучения 18-летнего возраста и не являющиеся обучающимися в образовательных организациях по очной форме обучения», – отметили в пояснительной записке авторы законопроекта.
В документе уточняется, что учебный год заканчивается в школах в июне. Приказ о зачислении в высшее учебное заявление приходит будущим студентам в августе, само обучение начинается в сентябре. В этот промежуток времени совершеннолетние дети военнослужащих «остаются без социальных гарантий и компенсаций», подчеркнули законодатели. Поэтому эту категорию граждан также предлагается приравнять в льготах к членам семьи военнослужащих.
Депутаты и сенаторы от «Единой России» также предложили предоставить вдовам и вдовцам участников спецоперации на Украине право на бесплатное обучение в техникумах, колледжах, университетах и на вузовских подготовительных курсах. Для них будет выделена отдельная квота, поэтому поступить можно будет без вступительных испытаний.