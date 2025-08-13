Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В ГД внесли законопроект о расширении мер поддержки для детей военнослужащих

Ведомости

Группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату законопроект, согласно которому меры социальной поддержки для детей военнослужащих распространятся и на тех, кому уже исполнилось 18 лет и кто после окончания школы еще не успел поступить в вузы. Документ опубликован в думской базе.

«Между тем, членами семьи не считаются дети, достигшие на дату окончания обучения 18-летнего возраста и не являющиеся обучающимися в образовательных организациях по очной форме обучения», – отметили в пояснительной записке авторы законопроекта.

В документе уточняется, что учебный год заканчивается в школах в июне. Приказ о зачислении в высшее учебное заявление приходит будущим студентам в августе, само обучение начинается в сентябре. В этот промежуток времени совершеннолетние дети военнослужащих «остаются без социальных гарантий и компенсаций», подчеркнули законодатели. Поэтому эту категорию граждан также предлагается приравнять в льготах к членам семьи военнослужащих.

Депутаты и сенаторы от «Единой России» также предложили предоставить вдовам и вдовцам участников спецоперации на Украине право на бесплатное обучение в техникумах, колледжах, университетах и на вузовских подготовительных курсах. Для них будет выделена отдельная квота, поэтому поступить можно будет без вступительных испытаний.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных