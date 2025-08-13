В ГД внесли законопроект о расширении мер поддержки для детей военнослужащих

В документе уточняется, что учебный год заканчивается в школах в июне. Приказ о зачислении в высшее учебное заявление приходит будущим студентам в августе, само обучение начинается в сентябре. В этот промежуток времени совершеннолетние дети военнослужащих «остаются без социальных гарантий и компенсаций», подчеркнули законодатели. Поэтому эту категорию граждан также предлагается приравнять в льготах к членам семьи военнослужащих.