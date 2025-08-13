Женскую сборную Вьетнама дисквалифицировали на ЧМ из-за мужчин в составе
Женская сборная Вьетнама по волейболу заняла последнее место в группе А на чемпионате мира среди женщин до 21 года, организованном Международной федерацией волейбола (FIVB) в Сурабае, после того как выяснилось, что в составе команды были два игрока мужского пола. Об этом пишет Jakarta Globe.
Дисциплинарное решение последовало после расследования, подтвердившего, что Данг Тхи Хонг и Фуонг Куинь не имели права участвовать в женских соревнованиях. В результате подкомитет аннулировал все матчи сборной Вьетнама с участием дисквалифицированных игроков и отстранил их от чемпионата.
Споры разгорелись после сообщений о проведении тестов на гендерную идентификацию спортсменов. Оба игрока не принимали участия в финальном матче против сборной Пуэрто-Рико (3:1), и этот результат остался в силе.
До решения сборная Вьетнама занимала второе место в группе с четырьмя победами и 12 очками, однако теперь три победы аннулированы и команда набрала лишь три очка, опустившись на последнее место. Вьетнам не вышел в 1/8 финала, его место в плей-офф заняла Индонезия, а Сербия поднялась в турнирной таблице. Вместо этого Вьетнам будет участвовать в матчах за 17–24 места.
Федерация волейбола Вьетнама заявила, что игроки были выбраны для тестирования случайным образом в соответствии с правилами турнира и предоставили все необходимые записи матчей.
В феврале министерство образования США призвало аннулировать спортивные награды биологическим мужчинам, которые соревновались в женских категориях. В сообщении говорится, что управление главного юрисконсульта министерства направило письма в Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA) и Национальную федерацию ассоциаций средних школ штатов (NFHS) с призывом восстановить среди женщин-спортсменов рекорды, звания, награды и признание, которые мужчины присвоили себе, участвуя в женских соревнованиях.