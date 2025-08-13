Женскую сборную Вьетнама дисквалифицировали на ЧМ из-за мужчин в составе

До решения сборная Вьетнама занимала второе место в группе с четырьмя победами и 12 очками, однако теперь три победы аннулированы и команда набрала лишь три очка, опустившись на последнее место. Вьетнам не вышел в 1/8 финала, его место в плей-офф заняла Индонезия, а Сербия поднялась в турнирной таблице. Вместо этого Вьетнам будет участвовать в матчах за 17–24 места.