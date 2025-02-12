Американских трансгендеров могут лишить спортивных наград

21 января после вступления в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о признании в стране двух неизменных полов – мужского и женского. Согласно документу, основная цель указа – уберечь женщин от мужского вмешательства в однополые пространства и мероприятия. Документ четко разделяет понятия «гендер» как концепцию самоопределения индивидуумом и «пол» как биологическую принадлежность.