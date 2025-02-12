Американских трансгендеров могут лишить спортивных наград
Министерство образования США призвало аннулировать спортивные награды биологическим мужчинам, которые соревновались в женских категориях, следует из сообщения на сайте ведомства.
В сообщении говорится, что управление главного юрисконсульта министерства направило письма в Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA) и Национальную федерацию ассоциаций средних школ штатов (NFHS) с призывом восстановить среди женщин спортсменов рекорды, звания, награды и признание, которые мужчины присвоили себе, участвуя в женских соревнованиях.
Ведомство подчеркивает, что такое решение полностью соответствует новой политике NCAA, которая направлена то, чтобы исключить участие мужчин в соревнованиях, предназначенных для женщин.
Заместитель главного юрисконсульта Кендис Джексон заявила, что NCAA уже изменила свою практику в отношении женщин. Как считает Джексон, следующих шаг – восстановить спортивные рекорды женщин, которые много лет «были вынуждены смотреть, как мужчины крадут их награды».
21 января после вступления в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о признании в стране двух неизменных полов – мужского и женского. Согласно документу, основная цель указа – уберечь женщин от мужского вмешательства в однополые пространства и мероприятия. Документ четко разделяет понятия «гендер» как концепцию самоопределения индивидуумом и «пол» как биологическую принадлежность.
6 февраля «Ведомости» писали о том, что Трамп подписал исполнительный указ, запрещающий участие трансгендерных атлетов в спортивных соревнованиях среди женщин в рамках профессионального и школьного спорта. Школы, которые продолжат разрешать трансгендерам соревноваться в женских видах спорта, будут лишены федерального финансирования.