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Американских трансгендеров могут лишить спортивных наград

Ведомости

Министерство образования США призвало аннулировать спортивные награды биологическим мужчинам, которые соревновались в женских категориях, следует из сообщения на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что управление главного юрисконсульта министерства направило письма в Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA) и Национальную федерацию ассоциаций средних школ штатов (NFHS) с призывом восстановить среди женщин спортсменов рекорды, звания, награды и признание, которые мужчины присвоили себе, участвуя в женских соревнованиях.

Ведомство подчеркивает, что такое решение полностью соответствует новой политике NCAA, которая направлена то, чтобы исключить участие мужчин в соревнованиях, предназначенных для женщин.

Заместитель главного юрисконсульта Кендис Джексон заявила, что NCAA уже изменила свою практику в отношении женщин. Как считает Джексон, следующих шаг – восстановить спортивные рекорды женщин, которые много лет «были вынуждены смотреть, как мужчины крадут их награды».

21 января после вступления в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о признании в стране двух неизменных полов – мужского и женского. Согласно документу, основная цель указа – уберечь женщин от мужского вмешательства в однополые пространства и мероприятия. Документ четко разделяет понятия «гендер» как концепцию самоопределения индивидуумом и «пол» как биологическую принадлежность.

6 февраля «Ведомости» писали о том, что Трамп подписал исполнительный указ, запрещающий участие трансгендерных атлетов в спортивных соревнованиях среди женщин в рамках профессионального и школьного спорта. Школы, которые продолжат разрешать трансгендерам соревноваться в женских видах спорта, будут лишены федерального финансирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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