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Пентагон официально запретил прием трансгендерных людей на военную службу

Ведомости

Пентагон официально запретил трансгендерным людям проходить военную службу и прекратил все мероприятия, связанные с гендерным переходом военнослужащих. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра обороны США Пита Хегсета.

«С этого момента все новые обращения лиц, страдающих гендерной дисфорией, приостанавливаются. Все незапланированные и запланированные медицинские процедуры, связанные с гендерным переходом, приостановлены», – сказано в служебной записке Хегсета от 7 февраля, которая была подана в понедельник в Окружной суд США в Вашингтоне.

Хегсет отметил, что к людям с гендерной дисфорией, которые уже служат в армии, будут «относиться с достоинством и уважением».

По данным Пентагона, в вооруженных силах США служат около 1,3 млн военных. Защитники прав трансгендеров утверждают, что таких людей насчитывается до 15 000 человек. Официальные лица, в свою очередь, утверждают, что их число варьируется несколькими тысячами.

В исполнительном указе, который президент США Дональд Трамп подписал 27 января, говорится, что психологическая и физическая готовность трансгендеров требует, чтобы им было запрещено служить в армии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на одного из американских чиновников.

21 января после вступления в должность президента Трамп подписал указ о признании в США двух неизменных полов – мужского и женского. Согласно документу, основная цель указа – уберечь женщин от мужского вмешательства в однополые пространства и мероприятия. Документ четко разделяет понятия «гендер» как концепцию самоопределения индивидуумом и «пол» как биологическую принадлежность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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