Пентагон официально запретил прием трансгендерных людей на военную службу
Пентагон официально запретил трансгендерным людям проходить военную службу и прекратил все мероприятия, связанные с гендерным переходом военнослужащих. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра обороны США Пита Хегсета.
«С этого момента все новые обращения лиц, страдающих гендерной дисфорией, приостанавливаются. Все незапланированные и запланированные медицинские процедуры, связанные с гендерным переходом, приостановлены», – сказано в служебной записке Хегсета от 7 февраля, которая была подана в понедельник в Окружной суд США в Вашингтоне.
Хегсет отметил, что к людям с гендерной дисфорией, которые уже служат в армии, будут «относиться с достоинством и уважением».
По данным Пентагона, в вооруженных силах США служат около 1,3 млн военных. Защитники прав трансгендеров утверждают, что таких людей насчитывается до 15 000 человек. Официальные лица, в свою очередь, утверждают, что их число варьируется несколькими тысячами.
В исполнительном указе, который президент США Дональд Трамп подписал 27 января, говорится, что психологическая и физическая готовность трансгендеров требует, чтобы им было запрещено служить в армии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на одного из американских чиновников.
21 января после вступления в должность президента Трамп подписал указ о признании в США двух неизменных полов – мужского и женского. Согласно документу, основная цель указа – уберечь женщин от мужского вмешательства в однополые пространства и мероприятия. Документ четко разделяет понятия «гендер» как концепцию самоопределения индивидуумом и «пол» как биологическую принадлежность.