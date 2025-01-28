Трамп подписал указ о запрете службы трансгендеров в армии США

Трамп уже запрещал трансгендерным американцам служить в армии в 2017 г. во время своего первого президентского срока, но в 2021 г. тогдашний президент Джо Байден издал указ об отмене этого запрета. В служебной записке Пентагона, подробно описывающей запрет во время первого срока Трампа на посту президента, рекомендовалось делать исключения для трансгендерных военнослужащих, которые уже служат в армии и поступили на службу до вступления в силу запрета; для тех, кому не требуется смена пола; и для тех, кто «в течение 36 месяцев подряд до поступления на службу сохранял свой биологический пол». Неясно, есть ли подобные исключения в новом указе.