Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Трамп подписал указ о запрете службы трансгендеров в армии США

Ведомости

В исполнительном указе, который президент США Дональд Трамп подписал 27 января, говорится, что психологическая и физическая готовность трансгендеров требует, чтобы им было запрещено служить в армии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на одного из американских чиновников.

«Человеку может потребоваться минимум 12 месяцев, чтобы пройти курс лечения после операции по смене пола, которая часто предполагает использование сильнодействующих наркотических препаратов. В течение этого периода он физически не способен соответствовать требованиям военной готовности и нуждается в постоянном медицинском наблюдении. Это не способствует переброскам или выполнению других требований по готовности», – сказал чиновник, ссылаясь на информационный бюллетень.

Реализация запрета в конкретных деталях, пояснил источник издания, зависит от министерства обороны США. В 2018 г. в вооруженных силах США насчитывалось около 14 000 трансгендерных военнослужащих.

Трамп уже запрещал трансгендерным американцам служить в армии в 2017 г. во время своего первого президентского срока, но в 2021 г. тогдашний президент Джо Байден издал указ об отмене этого запрета. В служебной записке Пентагона, подробно описывающей запрет во время первого срока Трампа на посту президента, рекомендовалось делать исключения для трансгендерных военнослужащих, которые уже служат в армии и поступили на службу до вступления в силу запрета; для тех, кому не требуется смена пола; и для тех, кто «в течение 36 месяцев подряд до поступления на службу сохранял свой биологический пол». Неясно, есть ли подобные исключения в новом указе.

О том что Трамп намерен подписать два указа, согласно которым трансгендеры больше не смогут служить в армии, а также будут отменены программы равноправия и инклюзивности в вооруженных силах, газета The New York Post сообщала 27 января. В тот же день Трамп подписал указ о начале создания национальной системы противоракетной обороны «Железный купол» и еще три указа, призванные изменить структуру вооруженных сил США, в том числе отменить программы многообразия, равноправия и инклюзивности (DEI) в вооруженных силах и восстановить в должности военнослужащих, уволенных за отказ от вакцинации от COVID-19, с выплатой компенсаций. Один из указов предписывает Пентагону разработать политику в отношении трансгендерных военнослужащих.

21 января после вступления на пост президента Трамп подписал указ о признании в США двух неизменных полов – мужского и женского. Согласно документу, основная цель указа – уберечь женщин от мужского вмешательства в однополые пространства и мероприятия. Документ четко разделяет понятия «гендер» как концепцию самоопределения индивидуумом и «пол» как биологическую принадлежность.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных