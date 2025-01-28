Трамп подписал указ о запрете службы трансгендеров в армии США
В исполнительном указе, который президент США Дональд Трамп подписал 27 января, говорится, что психологическая и физическая готовность трансгендеров требует, чтобы им было запрещено служить в армии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на одного из американских чиновников.
«Человеку может потребоваться минимум 12 месяцев, чтобы пройти курс лечения после операции по смене пола, которая часто предполагает использование сильнодействующих наркотических препаратов. В течение этого периода он физически не способен соответствовать требованиям военной готовности и нуждается в постоянном медицинском наблюдении. Это не способствует переброскам или выполнению других требований по готовности», – сказал чиновник, ссылаясь на информационный бюллетень.
Реализация запрета в конкретных деталях, пояснил источник издания, зависит от министерства обороны США. В 2018 г. в вооруженных силах США насчитывалось около 14 000 трансгендерных военнослужащих.
Трамп уже запрещал трансгендерным американцам служить в армии в 2017 г. во время своего первого президентского срока, но в 2021 г. тогдашний президент Джо Байден издал указ об отмене этого запрета. В служебной записке Пентагона, подробно описывающей запрет во время первого срока Трампа на посту президента, рекомендовалось делать исключения для трансгендерных военнослужащих, которые уже служат в армии и поступили на службу до вступления в силу запрета; для тех, кому не требуется смена пола; и для тех, кто «в течение 36 месяцев подряд до поступления на службу сохранял свой биологический пол». Неясно, есть ли подобные исключения в новом указе.
О том что Трамп намерен подписать два указа, согласно которым трансгендеры больше не смогут служить в армии, а также будут отменены программы равноправия и инклюзивности в вооруженных силах, газета The New York Post сообщала 27 января. В тот же день Трамп подписал указ о начале создания национальной системы противоракетной обороны «Железный купол» и еще три указа, призванные изменить структуру вооруженных сил США, в том числе отменить программы многообразия, равноправия и инклюзивности (DEI) в вооруженных силах и восстановить в должности военнослужащих, уволенных за отказ от вакцинации от COVID-19, с выплатой компенсаций. Один из указов предписывает Пентагону разработать политику в отношении трансгендерных военнослужащих.
21 января после вступления на пост президента Трамп подписал указ о признании в США двух неизменных полов – мужского и женского. Согласно документу, основная цель указа – уберечь женщин от мужского вмешательства в однополые пространства и мероприятия. Документ четко разделяет понятия «гендер» как концепцию самоопределения индивидуумом и «пол» как биологическую принадлежность.