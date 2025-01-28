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Трамп подписал указ о создании американского «Железного купола»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подписал указ о начале создания национальной системы противоракетной обороны «Железный купол». Об этом сообщает CBS News.

«Железным куполом» называют израильскую систему перехвата ракет, которая была разработана при поддержке США. Указ был подписан на борту самолета Air Force One, в котором президент США летел в Вашингтон.

Там же были подписаны еще три указа, которые призваны изменить структуру вооруженных сил США, в том числе отменить программы многообразия, равноправия и инклюзивности (DEI) в вооруженных силах и восстановить в должности военнослужащих, уволенных за отказ от вакцинации от COVID-19, с выплатой компенсаций. Один из указов предписывает Пентагону разработать политику в отношении трансгендерных военнослужащих. В документе пока не говорится о запрете на военную службу для трансгендеров, уточняет CBS News.

26 января вице-президент США Джей Ди Вэнс в программе «Лицом к нации с Маргарет Бреннан» на CBS заявил о необходимости перемен в американском минобороны. По его словам, нынешнему руководству ведомства досталась в наследство «страна, в которой мы вели множество войн за последние 40 лет, но не выиграли ни одной» из них. Он также заявил о серьезном кадровом кризисе и кризисе закупочных цен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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