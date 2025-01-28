Трамп подписал указ о создании американского «Железного купола»
Президент США Дональд Трамп подписал указ о начале создания национальной системы противоракетной обороны «Железный купол». Об этом сообщает CBS News.
«Железным куполом» называют израильскую систему перехвата ракет, которая была разработана при поддержке США. Указ был подписан на борту самолета Air Force One, в котором президент США летел в Вашингтон.
Там же были подписаны еще три указа, которые призваны изменить структуру вооруженных сил США, в том числе отменить программы многообразия, равноправия и инклюзивности (DEI) в вооруженных силах и восстановить в должности военнослужащих, уволенных за отказ от вакцинации от COVID-19, с выплатой компенсаций. Один из указов предписывает Пентагону разработать политику в отношении трансгендерных военнослужащих. В документе пока не говорится о запрете на военную службу для трансгендеров, уточняет CBS News.
26 января вице-президент США Джей Ди Вэнс в программе «Лицом к нации с Маргарет Бреннан» на CBS заявил о необходимости перемен в американском минобороны. По его словам, нынешнему руководству ведомства досталась в наследство «страна, в которой мы вели множество войн за последние 40 лет, но не выиграли ни одной» из них. Он также заявил о серьезном кадровом кризисе и кризисе закупочных цен.