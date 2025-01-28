Трамп подписал указ о создании американского «Железного купола»

Там же были подписаны еще три указа, которые призваны изменить структуру вооруженных сил США, в том числе отменить программы многообразия, равноправия и инклюзивности (DEI) в вооруженных силах и восстановить в должности военнослужащих, уволенных за отказ от вакцинации от COVID-19, с выплатой компенсаций. Один из указов предписывает Пентагону разработать политику в отношении трансгендерных военнослужащих. В документе пока не говорится о запрете на военную службу для трансгендеров, уточняет CBS News.