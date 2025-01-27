Вэнс: США ввязались в «слишком много войн» без плана победы

«Главное, что мы хотим, чтобы Пит Хегсет сделал, – это устранил проблемы в министерстве обороны, а их, к сожалению, много. Мы ввязались в слишком много войн, для победы в которых у нас нет плана. Мы ввязались в слишком большое количество авантюр, в которые нам не следовало ввязываться с самого начала, а наш процесс закупок невероятно сломан», – заявил Вэнс.