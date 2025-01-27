Вэнс: США ввязались в «слишком много войн» без плана победы
Соединенные Штаты ввязались в слишком много войн без плана победы. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в программе «Лицом к нации с Маргарет Бреннан» на CBS.
По словам вице-президента, перед новым главом Пентагона Питом Хегсетом стоит много нерешенных вопросов.
«Главное, что мы хотим, чтобы Пит Хегсет сделал, – это устранил проблемы в министерстве обороны, а их, к сожалению, много. Мы ввязались в слишком много войн, для победы в которых у нас нет плана. Мы ввязались в слишком большое количество авантюр, в которые нам не следовало ввязываться с самого начала, а наш процесс закупок невероятно сломан», – заявил Вэнс.
Вэнс подчеркнул необходимость перемен в минобороны, нынешнему руководству которого досталась в наследство «страна, в которой мы вели множество войн за последние 40 лет, но не выиграли ни одной войны за все время моей жизни». Он также заявил о серьезном кадровом кризисе и кризисе закупочных цен.
Хегсет – экс-телеведущий Fox News, офицер национальной гвардии США. Он награжден за участие в операциях, которые включали спецоперации в Ираке и Афганистане. За последние два года заработал $4,6 млн в качестве ведущего и примерно $1 млн на публичных выступлениях. Большинство гонораров за выступления достигали от $7500 до $27 500.
Хегсет был предложен на пост главы минобороны США Трампом в ноябре 2024 г. С момента объявления его кандидатуры он подвергся рассмотрению по нескольким обвинениям, включая обвинение в сексуальном насилии и финансовых махинациях. Хегсет отрицал их, а в комитете сената по вооруженным силам в начале января заверил, что «изменился». Он стал третьим членом команды американского президента, утвержденным сенатом, после Марко Рубио на посту государственного секретаря и Джона Рэтклиффа на должности директора ЦРУ.