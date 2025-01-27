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Вэнс: США ввязались в «слишком много войн» без плана победы

Ведомости

Соединенные Штаты ввязались в слишком много войн без плана победы. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в программе «Лицом к нации с Маргарет Бреннан» на CBS.

По словам вице-президента, перед новым главом Пентагона Питом Хегсетом стоит много нерешенных вопросов.

«Главное, что мы хотим, чтобы Пит Хегсет сделал, – это устранил проблемы в министерстве обороны, а их, к сожалению, много. Мы ввязались в слишком много войн, для победы в которых у нас нет плана. Мы ввязались в слишком большое количество авантюр, в которые нам не следовало ввязываться с самого начала, а наш процесс закупок невероятно сломан», – заявил Вэнс.

Вэнс подчеркнул необходимость перемен в минобороны, нынешнему руководству которого досталась в наследство «страна, в которой мы вели множество войн за последние 40 лет, но не выиграли ни одной войны за все время моей жизни». Он также заявил о серьезном кадровом кризисе и кризисе закупочных цен.

Хегсет – экс-телеведущий Fox News, офицер национальной гвардии США. Он награжден за участие в операциях, которые включали спецоперации в Ираке и Афганистане. За последние два года заработал $4,6 млн в качестве ведущего и примерно $1 млн на публичных выступлениях. Большинство гонораров за выступления достигали от $7500 до $27 500.

Хегсет был предложен на пост главы минобороны США Трампом в ноябре 2024 г. С момента объявления его кандидатуры он подвергся рассмотрению по нескольким обвинениям, включая обвинение в сексуальном насилии и финансовых махинациях. Хегсет отрицал их, а в комитете сената по вооруженным силам в начале января заверил, что «изменился». Он стал третьим членом команды американского президента, утвержденным сенатом, после Марко Рубио на посту государственного секретаря и Джона Рэтклиффа на должности директора ЦРУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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