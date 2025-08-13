Газета
Главная / Общество /

Участникам спецоперации могут предоставить бесплатный проезд по платным дорогам

Мера касается ветеранов боевых действий, имеющих трех и более детей
Ведомости

Участникам спецоперации и ветеранам боевых действий, имеющим трех и более детей, могут предоставить бесплатный проезд по платным дорогам. Это следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.

«Участники СВО и ветераны боевых действий, имеющие трех и более детей, не освобождены от платы за проезд по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог», – отмечается в пояснительной записке.

Законопроект разработан в целях предоставления многодетным семьям участников СВО и ветеранов боевых действий права бесплатного проезда по платным дорогам, говорится в документе. Авторами инициативы выступили депутаты Нина Останина, Ярослав Нилов, Яна Лантратова.

31 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий право бесплатного проезда по платным дорогам транспортным средствам силовых структур. До этого право бесплатно ездить по платным дорогам было у полиции, пожарных, скорой помощи, военной автоинспекции, аварийно-спасательных служб.

Бесплатно по таким дорогам теперь могут проезжать автомобили Вооруженных сил РФ, Росгвардии, ФСБ, Следственного комитета России, прокуратуры, а также отдельных подразделений администрации президента.

