Путин подписал закон о бесплатном проезде транспорта силовиков по платным дорогам
Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий право бесплатного проезда по платным дорогам транспортным средствам силовых структур. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.
До этого право бесплатно ездить по платным дорогам было у полиции, пожарных, скорой помощи, военной автоинспекции, аварийно-спасательных служб. Теперь же закон наделил этим правом автомобили следующих ведомств: Вооруженные силы РФ, Росгвардия, ФСБ, Следственный комитет России, прокуратура, отдельные подразделения администрации президента.
В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что поправки направлены на обеспечение «оперативного прибытия» силовиков на место правонарушения, преступления или террористического акта, а также для задержания преступников. Особое внимание было уделено актуальности изменений в период проведения спецоперации.
8 июля эксперты F6 сообщали, что мошенники массово создают поддельные сайты оплаты проезда по дорогам. По их информации, только одна из преступных группировок создала 39 фишинговых доменов на транспортную тематику.