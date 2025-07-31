Путин подписал закон о бесплатном проезде транспорта силовиков по платным дорогам

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что поправки направлены на обеспечение «оперативного прибытия» силовиков на место правонарушения, преступления или террористического акта, а также для задержания преступников. Особое внимание было уделено актуальности изменений в период проведения спецоперации.