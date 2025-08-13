Число поездов «Аврора» по маршруту Санкт-Петербург – Москва увеличится в октябре

Кроме того, уже существующие рейсы «Авроры» №741/742 и №743/744 продолжат курсировать по прежнему расписанию. Они «зеркально» отправляются из Москвы и Санкт-Петербурга в 6:00 и 13:50. При этом каждый из скоростных поездов начнет останавливаться на станциях «Тверь», «Бологое» и «Чудово», хотя до этого единственной остановкой была последняя из этого списка (на ней стоял не каждый поезд).