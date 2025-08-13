Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Число поездов «Аврора» по маршруту Санкт-Петербург – Москва увеличится в октябре

Ведомости

Количество скоростных поездов «Аврора», следующих из Санкт-Петербурга в Москву и обратно, увеличится с двух пар до четырех с 26 октября, сообщается в Telegram-канале РЖД.

Как уточнили в компании, среди новых поездов начнут ездить составы: №745 с посадкой в Санкт-Петербурге в 17:20 мск и №746 из Москвы в 17:45.

Отдельно указан пассажирский поезд №749/750, который начнет движение с 1 ноября по пятницам и воскресеньям, чтобы обеспечить места в дни, когда спрос достигает пика. В праздничные дни он будет отправляться из Санкт-Петербурга в 22:15 и из Москвы в 22:30.

Кроме того, уже существующие рейсы «Авроры» №741/742 и №743/744 продолжат курсировать по прежнему расписанию. Они «зеркально» отправляются из Москвы и Санкт-Петербурга в 6:00 и 13:50. При этом каждый из скоростных поездов начнет останавливаться на станциях «Тверь», «Бологое» и «Чудово», хотя до этого единственной остановкой была последняя из этого списка (на ней стоял не каждый поезд).

6 августа в РЖД сообщили, что в этом месяце пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург и в обратном направлении также будут доставлять дополнительные поезда. Это необходимо для обеспечения достаточного количества перевозок в период, когда спрос на поездки повышен, указали представители компании.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных