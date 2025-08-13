Число поездов «Аврора» по маршруту Санкт-Петербург – Москва увеличится в октябре
Количество скоростных поездов «Аврора», следующих из Санкт-Петербурга в Москву и обратно, увеличится с двух пар до четырех с 26 октября, сообщается в Telegram-канале РЖД.
Как уточнили в компании, среди новых поездов начнут ездить составы: №745 с посадкой в Санкт-Петербурге в 17:20 мск и №746 из Москвы в 17:45.
Отдельно указан пассажирский поезд №749/750, который начнет движение с 1 ноября по пятницам и воскресеньям, чтобы обеспечить места в дни, когда спрос достигает пика. В праздничные дни он будет отправляться из Санкт-Петербурга в 22:15 и из Москвы в 22:30.
Кроме того, уже существующие рейсы «Авроры» №741/742 и №743/744 продолжат курсировать по прежнему расписанию. Они «зеркально» отправляются из Москвы и Санкт-Петербурга в 6:00 и 13:50. При этом каждый из скоростных поездов начнет останавливаться на станциях «Тверь», «Бологое» и «Чудово», хотя до этого единственной остановкой была последняя из этого списка (на ней стоял не каждый поезд).