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РЖД добавила дополнительные поезда по маршруту Москва – Петербург в августе

Ведомости

Дополнительные поезда будут доставлять пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург и в обратном направлении в августе, сообщается в Telegram-канале РЖД. Это необходимо для обеспечения достаточного количества перевозок в период, когда спрос на поездки повышен, указали представители компании.

По данным РЖД, билеты на все дополнительные поезда уже продаются. Из Москвы в Санкт-Петербург будут курсировать поезда №154 (9, 16, 23 и 30 августа в 01:25 мск) и №250 (15 августа в 08:10 мск). По обратному маршруту отправятся поезда № 237 (10, 17, 24 и 31 августа в 15:59 мск) и № 249 (12 и 26 августа в 0:36 мск).

В конце июля транспортная компания также вводила дополнительные составы в выходные дни из-за повышенного спроса. Тогда перевозчик отметил, что анализ пассажиропотока ведется постоянно. При достаточной ресурсной базе возможно как увеличение числа вагонов в существующих составах, так и введение дополнительных рейсов.

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