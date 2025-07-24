На выходные добавлены дополнительные поезда по маршруту Москва – Петербург
АО «ФПК» вводит дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом в связи с повышенным спросом на перевозки, сообщается в Telegram-канале компании.
Уточняется, что перевозчик постоянно анализирует пассажиропоток. При достаточной ресурсной базе возможно как увеличение числа вагонов в существующих составах, так и введение дополнительных рейсов.
В расписание включены:
№ 250 (Москва – СПб) – 25 июля в 8:10 мск
№ 237 (СПб – Москва) – 27 июля в 16:30 мск.
Также добавлены двухэтажные составы:
№ 154 (Москва – СПб) – 26 июля в 1:25 мск
№ 257 (СПб – Москва) – 28 июля в 1:57 мск.