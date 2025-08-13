В Санкт-Петербурге прошло прощание с актером Иваном Краско
В Санкт-Петербурге завершилось прощание с народными артистом России Иваном Краско. Церемония проходила академическом драмтеатре имени Веры Комиссаржевской.
Родные Краско исполнили его последнюю волю и похоронили актера в военно-морской форме с погонами капитан-лейтенанта. В гробу на церемонии прощания лежала офицерская фуражка, которую ему однажды подарил командир крейсера «Аврора» Артем Знаменщиков.
Краско похоронили рядом с его сыном, актером Андреем Краско. Он скончался в 2006 г. во время съемок картины «Ликвидация» Сергея Урсуляка.
С актером пришли проститься его родные и поклонники, а также представители властей города и театральной общественности. В частности, на траурной церемонии присутствовали народные артисты России Георгий Штиль, Георгий Корольчук, Николай Буров, заслуженный артист России Юрий Кузнецов, театральный режиссер, худрук Театра «Мастерская» Григорий Козлов, концертный директор актера Вячеслав Смородинов и др.
Иван Краско умер 9 августа в возрасте 94 лет. До этого Краско госпитализировали в больницу Санкт-Петербурга, он находился в тяжелом состоянии. В январе 2023 г. актер попал в медучреждение с подозрением на инсульт.
Актер исполнил роли в более 200 фильмах. Играл в картинах «Тарас Бульба», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Господин оформитель». С 1965 г. играл в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени Комиссаржевской.