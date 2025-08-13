Прокуратура Москвы потребовала через суд 1 млрд рублей для жертв телефонных афер

Наибольшая часть требований – 1222 иска на 869,5 млн руб. – связана с взысканием неосновательного обогащения с так называемых «дропперов» – владельцев счетов, на которые переводились похищенные средства. Еще 126 исков на 162,9 млн руб. поданы об оспаривании сделок, заключенных под влиянием обмана, включая продажу квартир, автотранспорта, а также кредитные договоры.