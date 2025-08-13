Прокуратура Москвы потребовала через суд 1 млрд рублей для жертв телефонных афер
С начала 2025 г. столичные прокуроры подали 1348 исков на сумму свыше 1,03 млрд руб. в интересах пострадавших от телефонных мошенников, сообщили в надзорном ведомстве.
Наибольшая часть требований – 1222 иска на 869,5 млн руб. – связана с взысканием неосновательного обогащения с так называемых «дропперов» – владельцев счетов, на которые переводились похищенные средства. Еще 126 исков на 162,9 млн руб. поданы об оспаривании сделок, заключенных под влиянием обмана, включая продажу квартир, автотранспорта, а также кредитные договоры.
По данным прокуратуры, мошенники под вымышленным предлогом убеждают жертв перевести деньги на подконтрольные счета или передать их курьерам. Потерпевшие нередко продают имущество срочно и по заниженной цене, иногда – единственное жилье.
Прокурор Москвы Максим Жук поручил усилить надзор, добиваться полного расследования дел, выявления и привлечения к ответственности причастных лиц, а также оспаривания всех сделок, совершенных под давлением и обманом.
13 августа в МВД рассказали о «кодовых фразах» курьеров телефонных мошенников для создания у жертвы иллюзии своей легитимности.