На Тайване из-за тайфуна «Подул» пострадали 33 человека
Из-за последствий тайфуна «Подул», который накрыл Южный Тайвань, пострадали 33 человека, еще один пропал без вести. Об этом сообщает Reuters.
Как пишет агентство, скорость ветра в регионе достигала 191 км/ч. По данным Центрального метеорологического управления Тайваня, «Подул» обрушился на юго-восточный город Тайтунг около 13:00 по местному времени (18:00 мск), прошел через южную оконечность острова и примерно через три часа достиг Тайваньского пролива.
Власти закрыли большую часть острова, а также были отменены сотни авиарейсов.
12 апреля китайские власти впервые за 10 лет объявили штормовое предупреждение оранжевого уровня в Пекине и призвали не выходить на улицу людям весом меньше 50 кг. Сильный ветер и дождь накрыли Пекин 11 апреля. Вывески магазинов и железные листы на домах были сорваны ветром и плавали в образовавшихся от ливня лужах. В провинциях Северного Китая был объявлен режим повышенной готовности.