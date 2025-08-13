На Тайване из-за тайфуна «Подул» пострадали 33 человека

12 апреля китайские власти впервые за 10 лет объявили штормовое предупреждение оранжевого уровня в Пекине и призвали не выходить на улицу людям весом меньше 50 кг. Сильный ветер и дождь накрыли Пекин 11 апреля. Вывески магазинов и железные листы на домах были сорваны ветром и плавали в образовавшихся от ливня лужах. В провинциях Северного Китая был объявлен режим повышенной готовности.