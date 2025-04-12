Власти Пекина призвали не выходить на улицы людям весом меньше 50 кг

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Число жертв супертайфуна «Яги», обрушившегося на Вьетнам в минувшие выходные, увеличилось до 64, еще более 200 человек получили травмы, сообщила 9 сентября вьетнамская онлайн-газета VnExpress. Из-за непогоды 7 сентября в Ханое был отменен товарищеский матч между сборными России и Таиланда. Тропический шторм накрыл Юго-Восточную Азию 1 сентября.

На фото: Каинта, Филиппины. / Aaron Favila / AP