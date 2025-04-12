Власти Пекина призвали не выходить на улицы людям весом меньше 50 кг

Власти Пекина призвали не выходить на улицы людям весом меньше 50 кгНа Северный Китай обрушился сильный ветер
Китайские власти впервые за 10 лет объявили штормовое предупреждение оранжевого уровня в Пекине и призвали не выходить на улицу людям весом меньше 50 кг. Об этом сообщает телеканал FTV News.
Призыв к гражданам с небольшим весом связан с опасениями, что их может унести потоками ветра. Также в столичном районе были приостановлены некоторые поезда и авиарейсы.
Сильный ветер и дождь накрыли Пекин 11 апреля. Вывески магазинов и железные листы на домах были сорваны ветром и плавали в образовавшихся от ливня лужах. В провинциях Северного Китая был объявлен режим повышенной готовности.
«Жители Пекина начали готовиться к шторму. После окончания рабочего дня в пятницу, 11 апреля, многие люди сразу же бросились в супермаркеты, чтобы запастись продуктами. Многие полки опустели», – следует из сообщения.
В сентябре 2024 г. страны Юго-Восточной Азии накрыл супертайфун «Яги». Тогда жертвами природного явления стали более 800 человек в разных государствах региона.
До начала тайфуна из провинции Хайнань Китая были эвакуированы почти 420 000 человек. Управление метеорологов Хайнаня отмечало, что скорость ветра тайфуна «Яги» доходит до 245 км/ч (68 м/с).