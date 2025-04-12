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Власти Пекина призвали не выходить на улицы людям весом меньше 50 кг

На Северный Китай обрушился сильный ветер
Ведомости

Китайские власти впервые за 10 лет объявили штормовое предупреждение оранжевого уровня в Пекине и призвали не выходить на улицу людям весом меньше 50 кг. Об этом сообщает телеканал FTV News.

Призыв к гражданам с небольшим весом связан с опасениями, что их может унести потоками ветра. Также в столичном районе были приостановлены некоторые поезда и авиарейсы.

Сильный ветер и дождь накрыли Пекин 11 апреля. Вывески магазинов и железные листы на домах были сорваны ветром и плавали в образовавшихся от ливня лужах. В провинциях Северного Китая был объявлен режим повышенной готовности.

«Жители Пекина начали готовиться к шторму. После окончания рабочего дня в пятницу, 11 апреля, многие люди сразу же бросились в супермаркеты, чтобы запастись продуктами. Многие полки опустели», – следует из сообщения.

Тайфун «Яги» привел к масштабным разрушениям в Юго-Восточной Азии
Число жертв супертайфуна «Яги», обрушившегося на Вьетнам в минувшие выходные, увеличилось до 64, еще более 200 человек получили травмы, сообщила 9 сентября вьетнамская онлайн-газета VnExpress. Из-за непогоды 7 сентября в Ханое был отменен товарищеский матч между сборными России и Таиланда. Тропический шторм накрыл Юго-Восточную Азию 1 сентября. На фото: Каинта, Филиппины.
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Число жертв супертайфуна «Яги», обрушившегося на Вьетнам в минувшие выходные, увеличилось до 64, еще более 200 человек получили травмы, сообщила 9 сентября вьетнамская онлайн-газета VnExpress. Из-за непогоды 7 сентября в Ханое был отменен товарищеский матч между сборными России и Таиланда. Тропический шторм накрыл Юго-Восточную Азию 1 сентября.
На фото: Каинта, Филиппины. / Aaron Favila / AP

В сентябре 2024 г. страны Юго-Восточной Азии накрыл супертайфун «Яги». Тогда жертвами природного явления стали более 800 человек в разных государствах региона.

До начала тайфуна из провинции Хайнань Китая были эвакуированы почти 420 000 человек. Управление метеорологов Хайнаня отмечало, что скорость ветра тайфуна «Яги» доходит до 245 км/ч (68 м/с). 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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