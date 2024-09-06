В Китае эвакуировали более 400 000 человек из-за супертайфуна «Яги»
В провинции Хайнань Китая эвакуированы почти 420 000 человек из-за приближения супертайфуна «Яги», сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.
По последним данным от управления метеорологов Хайнаня, скорость ветра тайфуна «Яги» доходит до 245 км/ч (68 м/с). Он движется к острову и, как ожидается, достигнет суши в районе города Вэньчан. Согласно прогнозу, тайфун пройдет мимо города Хайкоу, уезда Чэнмай, а затем перейдет в залив Бэйбу.
С 12:00 пятницы по местному времени до 12:00 субботы (7:00 мск) уровень моря у берегов северной части острова Хайнань поднимется на 150-230 см. В Хайкоу ожидаются затопления из-за осадков и штормовой волны. По всей провинции введены временные меры по контролю за дорожным движением. В административном центре Хайкоу начали приостанавливать работу учреждений, закрывать школы и достопримечательности.
Днем ранее «Яги» обрушился на Гонконг. Там действует сигнал №8 – третий по значимости из пяти, используемый гонконгской системой предупреждений населения о погоде. В регионе продолжаются проливные дожди с сильными порывами ветра. Из-за тайфуна Гонконгская фондовая биржа отменила торги 6 сентября.