В Китае эвакуировали более 400 000 человек из-за супертайфуна «Яги»

С 12:00 пятницы по местному времени до 12:00 субботы (7:00 мск) уровень моря у берегов северной части острова Хайнань поднимется на 150-230 см. В Хайкоу ожидаются затопления из-за осадков и штормовой волны. По всей провинции введены временные меры по контролю за дорожным движением. В административном центре Хайкоу начали приостанавливать работу учреждений, закрывать школы и достопримечательности.