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В Китае эвакуировали более 400 000 человек из-за супертайфуна «Яги»

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В провинции Хайнань Китая эвакуированы почти 420 000 человек из-за приближения супертайфуна «Яги», сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

По последним данным от управления метеорологов Хайнаня, скорость ветра тайфуна «Яги» доходит до 245 км/ч (68 м/с). Он движется к острову и, как ожидается, достигнет суши в районе города Вэньчан. Согласно прогнозу, тайфун пройдет мимо города Хайкоу, уезда Чэнмай, а затем перейдет в залив Бэйбу.

С 12:00 пятницы по местному времени до 12:00 субботы (7:00 мск) уровень моря у берегов северной части острова Хайнань поднимется на 150-230 см. В Хайкоу ожидаются затопления из-за осадков и штормовой волны. По всей провинции введены временные меры по контролю за дорожным движением. В административном центре Хайкоу начали приостанавливать работу учреждений, закрывать школы и достопримечательности.

Днем ранее «Яги» обрушился на Гонконг. Там действует сигнал №8 – третий по значимости из пяти, используемый гонконгской системой предупреждений населения о погоде. В регионе продолжаются проливные дожди с сильными порывами ветра. Из-за тайфуна Гонконгская фондовая биржа отменила торги 6 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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