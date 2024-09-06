Гонконгская фондовая биржа отменила торги 6 сентября из-за тайфуна
Гонконгская фондовая биржа отменила торги 6 сентября из-за тайфуна. Об этом говорится на сайте оператора площадки Hong Kong Exchanges & Clearing Limited (HKEX).
«HKEX объявляет, что все торговые сессии сегодня (в пятницу) на рынках ценных бумаг и деривативов, включая внеурочную торговую сессию, были отменены в связи с появлением сигнала тайфуна № 8», – сказано в объявлении.
В течение дня услуги по клирингу и расчетам с ценными бумагами предоставляться не будут. Торговля акциями Stock Connect также приостановлена на этот день, говорится в сообщении биржи.
Сигнал № 8 – третий по значимости из пяти, используемый гонконгской системой предупреждений населения о погоде. Почти год назад, 1 сентября, Гонконгская фондовая биржа тоже объявляла о приостановке всех торгов из-за надвигающегося на город супертайфуна. Тогда СПБ биржа, в свою очередь, заявила, что не будет в этот день проводить торги ценными бумагами с листингом в Гонконге.
Фондовые рынки Гонконга начали закрываться с 1950-х. Сейчас HKEX приостанавливает торги, если получает от синоптиков сигнал о восьмом уровне опасности погодных условий. В июне 2024 г. Bloomberg со ссылкой на администрацию города писал, что биржа прекратит приостановку торгов из-за непогоды с 23 сентября. В публикации отмечается, что практика закрытия торгов стала устаревшей с момента пандемии коронавируса. Она показала, что рынки могут функционировать, даже если большинство сотрудников находятся дома.