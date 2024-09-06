Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Гонконгская фондовая биржа отменила торги 6 сентября из-за тайфуна

Ведомости

Гонконгская фондовая биржа отменила торги 6 сентября из-за тайфуна. Об этом говорится на сайте оператора площадки Hong Kong Exchanges & Clearing Limited (HKEX).

«HKEX объявляет, что все торговые сессии сегодня (в пятницу) на рынках ценных бумаг и деривативов, включая внеурочную торговую сессию, были отменены в связи с появлением сигнала тайфуна № 8», – сказано в объявлении.

В течение дня услуги по клирингу и расчетам с ценными бумагами предоставляться не будут. Торговля акциями Stock Connect также приостановлена на этот день, говорится в сообщении биржи.

Сигнал № 8 – третий по значимости из пяти, используемый гонконгской системой предупреждений населения о погоде. Почти год назад, 1 сентября, Гонконгская фондовая биржа тоже объявляла о приостановке всех торгов из-за надвигающегося на город супертайфуна. Тогда СПБ биржа, в свою очередь, заявила, что не будет в этот день проводить торги ценными бумагами с листингом в Гонконге.

Фондовые рынки Гонконга начали закрываться с 1950-х. Сейчас HKEX приостанавливает торги, если получает от синоптиков сигнал о восьмом уровне опасности погодных условий. В июне 2024 г. Bloomberg со ссылкой на администрацию города писал, что биржа прекратит приостановку торгов из-за непогоды с 23 сентября. В публикации отмечается, что практика закрытия торгов стала устаревшей с момента пандемии коронавируса. Она показала, что рынки могут функционировать, даже если большинство сотрудников находятся дома. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных