Гонконгская фондовая биржа отменила торги 6 сентября из-за тайфуна

Сигнал № 8 – третий по значимости из пяти, используемый гонконгской системой предупреждений населения о погоде. Почти год назад, 1 сентября, Гонконгская фондовая биржа тоже объявляла о приостановке всех торгов из-за надвигающегося на город супертайфуна. Тогда СПБ биржа, в свою очередь, заявила, что не будет в этот день проводить торги ценными бумагами с листингом в Гонконге.