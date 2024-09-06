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Банкиры ждут от ЦБ помощи в решении проблемы дефицита юаней

Самое простое, что можно сделать, – значительно повысить лимиты в рамках механизма предоставления юаней
Екатерина Литова
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

Крупные российские банки обсуждают с регулятором пути решения проблемы нехватки юаневой ликвидности, рассказали журналистам предправления ВТБ и Сбербанка Андрей Костин и Герман Греф в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). Уже неделю ставка однодневного репо RUSFAR CNY, отражающая стоимость привлечения и размещения юаней на денежном рынке Мосбиржи, бьет рекорды: 4 сентября она впервые превысила 212% годовых, но уже на следующий день снизилась до 72%. До середины июня значение RUSFAR CNY изредка превышало 10%.

На рынке есть дефицит юаней, признает Греф: банкам нужно закрывать открытую валютную позицию (ОВП) и они вынуждены привлекать для этих целей китайскую валюту. Поэтому с ЦБ постоянно обсуждается необходимость присутствия регулятора на этом рынке, сказал банкир.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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