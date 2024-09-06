Банкиры ждут от ЦБ помощи в решении проблемы дефицита юаней

Крупные российские банки обсуждают с регулятором пути решения проблемы нехватки юаневой ликвидности, рассказали журналистам предправления ВТБ и Сбербанка Андрей Костин и Герман Греф в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). Уже неделю ставка однодневного репо RUSFAR CNY, отражающая стоимость привлечения и размещения юаней на денежном рынке Мосбиржи, бьет рекорды: 4 сентября она впервые превысила 212% годовых, но уже на следующий день снизилась до 72%. До середины июня значение RUSFAR CNY изредка превышало 10%.