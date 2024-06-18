Биржа Гонконга прекратит останавливать торговлю из-за тайфунов с сентября
Гонконгская фондовая биржа (HKEX) прекратит приостанавливать торги из-за погодных условий с сентября, пишет Bloomberg со ссылкой на администрацию города.
«Выражена широкая поддержка разрешить торговлю в экстремальных погодных условиях и последовать примеру других городов», – заявил глава администрации Гонконга Джон Ли.
В публикации отмечается, что практика закрытия торгов стала устаревшей с момента пандемии коронавируса. Она показала, что рынки могут функционировать, даже если большинство сотрудников находятся дома. Bloomberg также приводит слова директора по стратегии в Saxo Markets Редмонда Вонга, который заявил, что прекращение отмены торгов положительно скажется на бирже Гонконга – это устранит неопределенность.
Остановка торгов вызывала критику общественности, поскольку она препятствовала торговым потокам через Stock Connect – механизм, который позволяет гонконгским брокерам торговать на материковых площадках КНР, а китайским – на гонконгских. В мае по этому каналу поток от Гонконга на материковую часть Китая составил 125 млрд юаней ($17,2 млрд), а в обратном направлении – 56 млрд гонконгских долларов ($7,2 млрд).
Фондовые рынки Гонконга начали закрываться с 1950-х. Сейчас HKEX приостанавливает торги, если получает от синоптиков сигнал о восьмом уровне опасности погодных условий. Биржа подчеркивает, что благодаря переходу в электронный формат банковская система поможет обеспечить электронные денежные переводы и расчеты по электронным чекам, а HKEX улучшит свою инфраструктуру, чтобы обеспечить удаленный доступ к торговле и клирингу.