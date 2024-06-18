Биржа Гонконга прекратит останавливать торговлю из-за тайфунов с сентября

В публикации отмечается, что практика закрытия торгов стала устаревшей с момента пандемии коронавируса. Она показала, что рынки могут функционировать, даже если большинство сотрудников находятся дома. Bloomberg также приводит слова директора по стратегии в Saxo Markets Редмонда Вонга, который заявил, что прекращение отмены торгов положительно скажется на бирже Гонконга – это устранит неопределенность.