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Биржа Гонконга прекратит останавливать торговлю из-за тайфунов с сентября

Ведомости

Гонконгская фондовая биржа (HKEX) прекратит приостанавливать торги из-за погодных условий с сентября, пишет Bloomberg со ссылкой на администрацию города.

«Выражена широкая поддержка разрешить торговлю в экстремальных погодных условиях и последовать примеру других городов», – заявил глава администрации Гонконга Джон Ли.

В публикации отмечается, что практика закрытия торгов стала устаревшей с момента пандемии коронавируса. Она показала, что рынки могут функционировать, даже если большинство сотрудников находятся дома. Bloomberg также приводит слова директора по стратегии в Saxo Markets Редмонда Вонга, который заявил, что прекращение отмены торгов положительно скажется на бирже Гонконга – это устранит неопределенность.

Остановка торгов вызывала критику общественности, поскольку она препятствовала торговым потокам через Stock Connect – механизм, который позволяет гонконгским брокерам торговать на материковых площадках КНР, а китайским – на гонконгских. В мае по этому каналу поток от Гонконга на материковую часть Китая составил 125 млрд юаней ($17,2 млрд), а в обратном направлении – 56 млрд гонконгских долларов ($7,2 млрд).

Фондовые рынки Гонконга начали закрываться с 1950-х. Сейчас HKEX приостанавливает торги, если получает от синоптиков сигнал о восьмом уровне опасности погодных условий. Биржа подчеркивает, что благодаря переходу в электронный формат банковская система поможет обеспечить электронные денежные переводы и расчеты по электронным чекам, а HKEX улучшит свою инфраструктуру, чтобы обеспечить удаленный доступ к торговле и клирингу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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