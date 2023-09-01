Газета
Финансы

Гонконгская фондовая биржа отменила торги из-за тайфуна

Ведомости

Гонконгская фондовая биржа объявила о приостановке всех торгов 1 сентября из-за надвигающегося на город супертайфуна, говорится в сообщении торговой площадки.

«Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) объявляет, что все торговые сессии сегодня (в пятницу) на рынках ценных бумаг и деривативов, включая нерабочие часы торговой сессии, были отменены в связи с подачей сигнала тайфуна 8», – говорится в сообщении.

Сигнал 8 – третий по значимости из пяти, используемый гонконгской системой предупреждений населения о погоде.

СПБ биржа, в свою очередь, заявила, что не будет 1 сентября проводить торги ценными бумагами с листингом в Гонконге.

«В связи с отменой торгов на Гонконгской фондовой бирже по причине сложных погодных условий СПБ Биржа информирует о запрете подачи заявок в режиме основных торгов по ценным бумагам с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже с 08:00 мск 1 сентября 2023 г.», – говорится в сообщении.

Тайфун движется к побережью китайской провинции Гуандун со скоростью 200 км/ч и может стать, по оценкам властей, одним из пяти сильнейших, обрушившихся на Гуандун с 1949 г., передает Reuters. Стихия, как ожидается, обрушится на сушу 1 сентября вечером или 2 сентября утром. Из-за приближающегося супертайфуна были отменены сотни авиарейсов, а также закрыты предприятия и школы.

Всего на северо-западе Тихого океана и в Южно-Китайском море сформировались три тропических циклона, Саола и Хайкуи уже классифицированы как тайфуны, а Кироги – все еще классифицирован как тропический шторм.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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