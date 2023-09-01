Гонконгская фондовая биржа отменила торги из-за тайфуна

Тайфун движется к побережью китайской провинции Гуандун со скоростью 200 км/ч и может стать, по оценкам властей, одним из пяти сильнейших, обрушившихся на Гуандун с 1949 г., передает Reuters. Стихия, как ожидается, обрушится на сушу 1 сентября вечером или 2 сентября утром. Из-за приближающегося супертайфуна были отменены сотни авиарейсов, а также закрыты предприятия и школы.