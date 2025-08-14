В России допустили произношения «мильон» и «мильярд»
В России утверждены два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард», передает «РИА Новости» со ссылкой на орфографический словарь русского языка как государственного под авторством Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН.
В словаре сказано, что формы «мильон» и «мильярд», а также все производные формы от этих слов («мильонный», «мильярдный») допустимы в произношении. При этом в предисловии авторы подчеркнули, что задача словаря заключается в фиксации собственно орфографической нормы. Нормализация современного словоупотребления относится к толковым словарям, указано в тексте.
В июне из исследования Аналитического центра ВЦИОМа стало известно, что более 30% россиян отрицательно бы отнеслись к изменению ударения в слове «звонит» на первый слог. 44% опрошенных отнеслись к такому предложению нейтрально, положительно оценили только 16%. «Для большинства подобные нововведения скорее будут восприняты как нарушение языкового порядка и источник дискомфорта», – уточняли аналитики.