В России допустили произношения «мильон» и «мильярд»

В словаре сказано, что формы «мильон» и «мильярд», а также все производные формы от этих слов («мильонный», «мильярдный») допустимы в произношении. При этом в предисловии авторы подчеркнули, что задача словаря заключается в фиксации собственно орфографической нормы. Нормализация современного словоупотребления относится к толковым словарям, указано в тексте.