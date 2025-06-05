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Более 30% россиян отрицательно отнеслись к изменению ударения в слове «звонит»

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Против изменения ударения в слове «звонит» на первый слог выступили более трети россиян. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет РБК. Исследование было проведено через телефонный опрос 23 мая. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

44% опрошенных отнеслись к такому предложению нейтрально, положительно оценили только 16%. «Для большинства подобные нововведения скорее будут восприняты как нарушение языкового порядка и источник дискомфорта, поскольку ставят под сомнение привычные “правила игры”, на которых базируется коммуникация», – говорится в материале.

У опрошенных также спросили, на какой слог верно поставить ударение в слове «звонит»: для семи из десяти россиян поставить правильное ударение на второй слог в нем не составило труда, а ударение на первый слог выбрали 17% опрошенных.

Согласно исследованию, 97% россиян считают важным соблюдение правил русского языка. По версии каждого второго опрошенного, норма русского языка – это то, что предписывают словари и языковеды, а не то, как говорят большинство жителей страны.

В конце апреля главный научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН доктор филологических наук Мария Каленчук заявила, что в будущем ударение в слове «звонит» изменится и будет падать на первый слог. Она пояснила, что движение в сторону изменения ударения на первый слог началось, а если началось – то и, скорее всего, закончится этим изменением.

В феврале Госдума приняла закон о защите русского языка. Инициатива предлагает существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов, прежде всего в публичном пространстве. Согласно проекту, вывески и надписи, а также данные о товарах и акциях должны быть на русском языке. Также русский язык предлагается использовать в наименованиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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