Более 30% россиян отрицательно отнеслись к изменению ударения в слове «звонит»
44% опрошенных отнеслись к такому предложению нейтрально, положительно оценили только 16%. «Для большинства подобные нововведения скорее будут восприняты как нарушение языкового порядка и источник дискомфорта, поскольку ставят под сомнение привычные “правила игры”, на которых базируется коммуникация», – говорится в материале.
У опрошенных также спросили, на какой слог верно поставить ударение в слове «звонит»: для семи из десяти россиян поставить правильное ударение на второй слог в нем не составило труда, а ударение на первый слог выбрали 17% опрошенных.
Согласно исследованию, 97% россиян считают важным соблюдение правил русского языка. По версии каждого второго опрошенного, норма русского языка – это то, что предписывают словари и языковеды, а не то, как говорят большинство жителей страны.
В конце апреля главный научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН доктор филологических наук Мария Каленчук заявила, что в будущем ударение в слове «звонит» изменится и будет падать на первый слог. Она пояснила, что движение в сторону изменения ударения на первый слог началось, а если началось – то и, скорее всего, закончится этим изменением.
В феврале Госдума приняла закон о защите русского языка. Инициатива предлагает существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов, прежде всего в публичном пространстве. Согласно проекту, вывески и надписи, а также данные о товарах и акциях должны быть на русском языке. Также русский язык предлагается использовать в наименованиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов.