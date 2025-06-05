Более 30% россиян отрицательно отнеслись к изменению ударения в слове «звонит»

В конце апреля главный научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН доктор филологических наук Мария Каленчук заявила, что в будущем ударение в слове «звонит» изменится и будет падать на первый слог. Она пояснила, что движение в сторону изменения ударения на первый слог началось, а если началось – то и, скорее всего, закончится этим изменением.