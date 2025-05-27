Валерий Федоров: «Запрос на качественный анализ растет, но не удовлетворяется»

– И хорошо, и плохо. С одной стороны, аналитики, в том числе открытой, стало сильно больше. С другой – запрос на качественный анализ постоянно растет, но не удовлетворяется. Я думаю, что дело не в том, что все вдруг поглупели. И даже не в том, что мир стал совершенно непредсказуем. Дело скорее в темпе жизни. Темп сильно ускорился, и мало кто сейчас успевает делать что-то серьезное – я имею в виду серьезную аналитику. Темп жизни таков, что лица, принимающие решения, просто не могут себе позволить потратить на погружение в аналитику много времени.