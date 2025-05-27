Газета
Телеграм
Главная / Общество / Интервью /

Валерий Федоров: «Запрос на качественный анализ растет, но не удовлетворяется»

Гендиректор ВЦИОМа о трансформации крупнейшей в России опросной службы в аналитический центр
Анна Киселева
Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров
Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров / Пресс-служба ВЦИОМа

С начала 2025 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которому в перестройку было впервые поручено заняться проведением массовых опросов советских граждан, начал менять направление работы. Это отразилось и на названии компании, которая теперь трансформировалась в Аналитический центр ВЦИОМ, и на ее функционале. По словам ее нынешнего генерального директора Валерия Федорова, клиентам – будь то государство или бизнес – уже недостаточно просто результатов социологии. В стране сформировался спрос на глубокий анализ и консалтинг. На каких направлениях теперь сосредоточился ВЦИОМ, что станет с привычными опросами населения и как изменился ландшафт российского исследовательского рынка, Федоров рассказал в интервью «Ведомостям».

– На Грушинской социологической конференции ВЦИОМ был представлен как Аналитический центр ВЦИОМ. Что означает новое позиционирование?

– Наш первый директор академик Татьяна Заславская говорила в свое время: «ВЦИОМ представляет собою одновременно и информационное, и научно-исследовательское учреждение. Собрать информацию об общественном мнении по тому или иному вопросу – всего только полдела». Другая половина – глубокая аналитика. А за аналитикой следуют прогностика и рекомендации. Наша база – опросная служба. Надстройка – аналитические, консалтинговые, коммуникационные функции. Пришло время привести название организации в соответствие с ее реальным функционалом. А он давно уже вышел за пределы сугубо опросной службы. Не говоря уже о том, что помимо классических опросов мы активно работаем с экспертным сообществом, проводим стратегические сессии, выпускаем доклады.

– А как вообще обстоят дела с аналитикой в России и в мире?

– И хорошо, и плохо. С одной стороны, аналитики, в том числе открытой, стало сильно больше. С другой – запрос на качественный анализ постоянно растет, но не удовлетворяется. Я думаю, что дело не в том, что все вдруг поглупели. И даже не в том, что мир стал совершенно непредсказуем. Дело скорее в темпе жизни. Темп сильно ускорился, и мало кто сейчас успевает делать что-то серьезное – я имею в виду серьезную аналитику. Темп жизни таков, что лица, принимающие решения, просто не могут себе позволить потратить на погружение в аналитику много времени.

Вроде бы экспертов развелось сейчас просто пруд пруди. Но если внимательно вникнуть в то, что они говорят, то понимаешь, что это в основном псевдоэкспертиза, рассчитанная на кликбейт. Качество экспертизы снизилось, поскольку изменилась медиасреда и все под нее подстраиваются, в том числе и эксперты.

Но параллельно резко выросла цена ошибок. Посмотрите, к примеру, на тарифные войны [президента США Дональда] Трампа – все они больно бьют по авторитету США и администрации Трампа. Так что аналитика и экспертиза сегодня – это узкое место даже в самых развитых и продвинутых странах мира. Россия не исключение. Спрос растет, а качественное предложение стагнирует.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных