Валерий Федоров: «Запрос на качественный анализ растет, но не удовлетворяется»

«Запрос на качественный анализ растет, но не удовлетворяется»Гендиректор ВЦИОМа о трансформации крупнейшей в России опросной службы в аналитический центр
С начала 2025 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которому в перестройку было впервые поручено заняться проведением массовых опросов советских граждан, начал менять направление работы. Это отразилось и на названии компании, которая теперь трансформировалась в Аналитический центр ВЦИОМ, и на ее функционале. По словам ее нынешнего генерального директора Валерия Федорова, клиентам – будь то государство или бизнес – уже недостаточно просто результатов социологии. В стране сформировался спрос на глубокий анализ и консалтинг. На каких направлениях теперь сосредоточился ВЦИОМ, что станет с привычными опросами населения и как изменился ландшафт российского исследовательского рынка, Федоров рассказал в интервью «Ведомостям».
– Наш первый директор академик Татьяна Заславская говорила в свое время: «ВЦИОМ представляет собою одновременно и информационное, и научно-исследовательское учреждение. Собрать информацию об общественном мнении по тому или иному вопросу – всего только полдела». Другая половина – глубокая аналитика. А за аналитикой следуют прогностика и рекомендации. Наша база – опросная служба. Надстройка – аналитические, консалтинговые, коммуникационные функции. Пришло время привести название организации в соответствие с ее реальным функционалом. А он давно уже вышел за пределы сугубо опросной службы. Не говоря уже о том, что помимо классических опросов мы активно работаем с экспертным сообществом, проводим стратегические сессии, выпускаем доклады.
– И хорошо, и плохо. С одной стороны, аналитики, в том числе открытой, стало сильно больше. С другой – запрос на качественный анализ постоянно растет, но не удовлетворяется. Я думаю, что дело не в том, что все вдруг поглупели. И даже не в том, что мир стал совершенно непредсказуем. Дело скорее в темпе жизни. Темп сильно ускорился, и мало кто сейчас успевает делать что-то серьезное – я имею в виду серьезную аналитику. Темп жизни таков, что лица, принимающие решения, просто не могут себе позволить потратить на погружение в аналитику много времени.
Вроде бы экспертов развелось сейчас просто пруд пруди. Но если внимательно вникнуть в то, что они говорят, то понимаешь, что это в основном псевдоэкспертиза, рассчитанная на кликбейт. Качество экспертизы снизилось, поскольку изменилась медиасреда и все под нее подстраиваются, в том числе и эксперты.
Но параллельно резко выросла цена ошибок. Посмотрите, к примеру, на тарифные войны [президента США Дональда] Трампа – все они больно бьют по авторитету США и администрации Трампа. Так что аналитика и экспертиза сегодня – это узкое место даже в самых развитых и продвинутых странах мира. Россия не исключение. Спрос растет, а качественное предложение стагнирует.