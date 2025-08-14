Заразиться лихорадкой чикунгунья можно в Южной Америке, Азии и Африке

По данным портала, в 2025 г. чикугунья распространяется в Южной Азии, на островах Индийского океана, на Мадагаскаре, в Сомали и Кении. Кроме того, недавно вспышку болезни зафиксировали в Китае. В России нет зарегистрированных случаев заболевания лихорадкой, но есть риск завоза из эндемичных районов.