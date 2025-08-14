Заразиться лихорадкой чикунгунья можно в Южной Америке, Азии и Африке
Наиболее часто вспышки лихорадки чикунгунья фиксируют в странах Южной Америки, Азии и Африки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Объясняем.РФ».
По данным портала, в 2025 г. чикугунья распространяется в Южной Азии, на островах Индийского океана, на Мадагаскаре, в Сомали и Кении. Кроме того, недавно вспышку болезни зафиксировали в Китае. В России нет зарегистрированных случаев заболевания лихорадкой, но есть риск завоза из эндемичных районов.
За ситуацией следит Роспотребнадзор. В частности, проводится мониторинг циркуляции комаров-переносчиков, а на пропускных пунктах через границу работает система «Периметр», позволяющая выявлять людей с признаками заболевания. Тем, кто находится в странах с высоким риском заражения, ведомство рекомендует использовать репелленты, ставить противомоскитные сетки и носить закрытую одежду, а при появлении симптомов болезни обратиться к врачу.
Лихорадка чикунгунья – острое инфекционное заболевание, передающееся комарами рода Aedes. Специфического лечения лихорадки не существует. У инфицированных могут наблюдаться высокая температура, сильная боль в суставах и кожная сыпь.
В некоторых странах применяют вакцины против инфекции, однако они до сих пор не вошли в массовую медицинскую практику. В августе China Daily со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая писало, что в стране нет одобренной вакцины против лихорадки чикунгунья.