Писателя Евгения Чижова похоронят на Долгопрудненском кладбище
Похороны российского писателя и журналиста Евгения Чижова пройдут на Долгопрудненском центральном кладбище 15 августа, сообщил ТАСС его друг, писатель Дмитрий Данилов.
По его словам, в 11:00 мск на кладбище пройдет отпевание. Спустя час начнется прощание и похороны, уточнил Данилов.
Он же 11 августа сообщил о смерти Чижова, который утонул в Балтийском море в возрасте 58 лет. Данилов назвал потерю друга «дырой в душе, которая не зарастет никогда».
Чижов родился в Москве 29 октября 1966 г. Он получил высшее образование на юридическом факультете МГУ и работал по специальности. В 1997 г. он вернулся в Россию после жизни в Германии и начал заниматься журналистской и переводческой деятельностью.
Первую работу писатель опубликовал в 1997 г. Это была повесть «Бесконечный праздник» в журнале «Соло». Далее он написал и выпустил роман «Темное прошлое человека будущего». Известность Чижов получил после публикации романов «Персонаж без роли» и «Перевод с подстрочника». Последний был в финалах премий «Ясная Поляна» и «Большая книга», а также удостоился премии «Венец» Союза писателей Москвы.