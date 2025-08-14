Писателя Евгения Чижова похоронят на Долгопрудненском кладбище

Первую работу писатель опубликовал в 1997 г. Это была повесть «Бесконечный праздник» в журнале «Соло». Далее он написал и выпустил роман «Темное прошлое человека будущего». Известность Чижов получил после публикации романов «Персонаж без роли» и «Перевод с подстрочника». Последний был в финалах премий «Ясная Поляна» и «Большая книга», а также удостоился премии «Венец» Союза писателей Москвы.