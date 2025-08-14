Госучреждения Белгорода переведут на дистанционный режим работы из-за атак ВСУ

Парки, скверы, пляжи и другие места массового отдыха в ближайшие двое суток также работать не будут. Автобусное сообщение будет регулироваться в зависимости от оперативной информации об угрозе. При получении данных об атаке водитель обязан остановиться и высадить пассажиров в безопасном месте.