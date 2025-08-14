Госучреждения Белгорода переведут на дистанционный режим работы из-за атак ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о решениях, принятых на внеочередном заседании оперативного штаба в связи с высокой угрозой атак беспилотников. Они были опубликованы в его Telegram-канале.
14 и 15 августа государственные учреждения, включая МФЦ, переводят работу на дистанционный формат. Дежурные группы и сотрудники, чьи обязанности требуют присутствия на месте, должны быть обеспечены максимальными мерами безопасности. Частным предприятиям и федеральным организациям также рекомендовано по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.
Учреждениям общественного питания запретили обслуживать посетителей на открытых площадках. Все уличные мероприятия отменены до 17 августа включительно. Крупные торговые центры Белгорода и Белгородского района будут закрыты до 16 августа.
Парки, скверы, пляжи и другие места массового отдыха в ближайшие двое суток также работать не будут. Автобусное сообщение будет регулироваться в зависимости от оперативной информации об угрозе. При получении данных об атаке водитель обязан остановиться и высадить пассажиров в безопасном месте.
Гладков призвал жителей максимально сократить время пребывания на улице и усилить контроль за детьми. Оперативную информацию будут передавать через официальные Telegram-каналы, мессенджер MAX и радио «Мир Белогорья». Глава региона подчеркнул, что ситуация «крайне сложная», и призвал жителей быть внимательными и доверять только проверенным источникам.
Ранее в результате удара беспилотника по движущемуся автомобилю в Белгороде пострадали три человека, сообщал Гладков.
Всего в ночь на 14 августа силы ПВО уничтожили 44 беспилотника. Два из них в период до 7:00 мск было перехвачено в Белгородской области.