Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Госучреждения Белгорода переведут на дистанционный режим работы из-за атак ВСУ

Ведомости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о решениях, принятых на внеочередном заседании оперативного штаба в связи с высокой угрозой атак беспилотников. Они были опубликованы в его Telegram-канале.

14 и 15 августа государственные учреждения, включая МФЦ, переводят работу на дистанционный формат. Дежурные группы и сотрудники, чьи обязанности требуют присутствия на месте, должны быть обеспечены максимальными мерами безопасности. Частным предприятиям и федеральным организациям также рекомендовано по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.

Учреждениям общественного питания запретили обслуживать посетителей на открытых площадках. Все уличные мероприятия отменены до 17 августа включительно. Крупные торговые центры Белгорода и Белгородского района будут закрыты до 16 августа.

Парки, скверы, пляжи и другие места массового отдыха в ближайшие двое суток также работать не будут. Автобусное сообщение будет регулироваться в зависимости от оперативной информации об угрозе. При получении данных об атаке водитель обязан остановиться и высадить пассажиров в безопасном месте.

Гладков призвал жителей максимально сократить время пребывания на улице и усилить контроль за детьми. Оперативную информацию будут передавать через официальные Telegram-каналы, мессенджер MAX и радио «Мир Белогорья». Глава региона подчеркнул, что ситуация «крайне сложная», и призвал жителей быть внимательными и доверять только проверенным источникам.

Ранее в результате удара беспилотника по движущемуся автомобилю в Белгороде пострадали три человека, сообщал Гладков.

Всего в ночь на 14 августа силы ПВО уничтожили 44 беспилотника. Два из них в период до 7:00 мск было перехвачено в Белгородской области.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных