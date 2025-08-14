«Яндекс.Погода» спрогнозировала в России теплую осень

В Москве осенью суммарное число осадков будет близким к климатической норме и уровню 2024 г., но распределение по месяцам окажется неравномерным. Сентябрь будет немногим суше обычного, но вдвое влажнее, чем в 2024 г., октябрь – в 1,5 раза суше прошлого года, ноябрь останется в пределах нормы. В Санкт-Петербурге прогнозируется сентябрь в пределах многолетней нормы, но влажнее, чем годом ранее. Октябрь ожидается почти вдвое дождливее, чем в 2024 г. В ноябре будут осадки больше нормы и средних значений последних лет, они окажутся в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году.