«Яндекс.Погода» спрогнозировала в России теплую осень
Во многих российских регионах температура осенью будет выше показателей за последние 30 лет. В Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Красноярске, Челябинске и Перми возможны новые рекорды средних сезонных и месячных температур, следует из прогноза метеорологов «Яндекс.Погоды».
Согласно прогнозу, в Москве сентябрь и октябрь будут теплее средних показателей последних лет, но сентябрь окажется прохладнее, чем в 2024 г. При этом ноябрь ожидается самым теплым за последнее десятилетие. В Санкт-Петербурге в сентябре средние температуры прогнозируются выше климатической нормы, но ниже, чем за аналогичный период 2024 г. В октябре и ноябре средние температуры будут значительно выше, чем в последние 5–10 лет. Октябрь ожидается похожим на предыдущий.
После засушливой осени прошлого года многие мегаполисы в 2025 г. вернутся к норме – средним показателям за последние 30 лет. Это касается Москвы, Казани, Самары, Уфы, Ростова-на-Дону, Воронежа, Волгограда и Перми.
В Москве осенью суммарное число осадков будет близким к климатической норме и уровню 2024 г., но распределение по месяцам окажется неравномерным. Сентябрь будет немногим суше обычного, но вдвое влажнее, чем в 2024 г., октябрь – в 1,5 раза суше прошлого года, ноябрь останется в пределах нормы. В Санкт-Петербурге прогнозируется сентябрь в пределах многолетней нормы, но влажнее, чем годом ранее. Октябрь ожидается почти вдвое дождливее, чем в 2024 г. В ноябре будут осадки больше нормы и средних значений последних лет, они окажутся в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году.
Первые снегопады синоптики спрогнозировали в конце октября – начале ноября в сибирских и уральских городах. В центральных регионах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, снег ожидается в ноябре, а на юге России – в конце ноября или начале декабря.
14 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что ночью в Москве температура воздуха опустилась до +11,8 градуса. Это стало самым низким значением с начала августа. По данным базовой метеостанции ВДНХ, последний раз такая прохладная ночь в столице была 6 июля (+11,1 градуса). В Подмосковье самой холодной точкой оказались Черусти, где зафиксировали +8,3.