Гражданка России погибла в ДТП в Египте
Ночью 14 августа в Египте произошло ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов. Погибла гражданка России, еще один человек пострадал, сообщило посольство РФ в Каире в Telegram-канале.
ДТП произошло по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир. Автобус врезался в ограждение и упал на бок. Женщина погибла на месте. Второго пострадавшего госпитализировали в больницу города Абу-Рудайс.
Посольство сообщило, что консульский отдел координирует оказание помощи российским туристам с египетскими властями, туроператором Coral Travel и страховой компанией.
7 августа в Турции при столкновении туристического микроавтобуса, следовавшего в Каппадокию, с автомобилем пострадали восемь человек, шесть из них – граждане РФ.