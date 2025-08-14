«Коммерсантъ»: в российских санаториях не хватает до 40% сотрудников

Практически все санатории России испытывают острый кадровый дефицит, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ). По данным организации, нехватка персонала зафиксирована в 99% санаторно-курортных учреждений, в среднем недостает 30–40% работников.