«Коммерсантъ»: в российских санаториях не хватает до 40% сотрудников
Практически все санатории России испытывают острый кадровый дефицит, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ). По данным организации, нехватка персонала зафиксирована в 99% санаторно-курортных учреждений, в среднем недостает 30–40% работников.
Дефицит кадров затрагивает врачей, средний медперсонал и линейных сотрудников. Основная причина – отток населения из небольших городов, где в основном расположены санатории.
Для решения проблемы бизнес привлекает работников из стран Азии и внедряет автоматизацию процессов, объясняет «Коммерсантъ».
Примерно 91% владельцев отелей заявил о дефиците кадров в 2025 г., говорится в результатах совместного исследования цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! и сервиса онлайн-бронирования отелей «Островок». Эту проблему аналитики назвали одним из основных текущих вызовов отрасли.