С дефицитом кадров в 2025 году столкнулись более 90% отельеров

Как отмечено в результатах опроса, наиболее популярно недовольство «текучкой» кадров в сфере хозяйственной службы (24%), а также среди администраторов и хостес (22%). Каждый пятый отельер – 22% – назвал эту проблему в списке основных трудностей при работе с персоналом. Ее решение обычно связано с наймом временных сотрудников – такой услугой начал пользоваться чаще 61% респондентов.