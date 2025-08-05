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С дефицитом кадров в 2025 году столкнулись более 90% отельеров

Ведомости

Примерно 91% владельцев отелей заявил о дефиците кадров в 2025 г., говорится в результатах совместного исследования цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! и сервиса онлайн-бронирования отелей «Островок». Эту проблему аналитики назвали одним из основных текущих вызовов отрасли.

Как отмечено в результатах опроса, наиболее популярно недовольство «текучкой» кадров в сфере хозяйственной службы (24%), а также среди администраторов и хостес (22%). Каждый пятый отельер – 22% – назвал эту проблему в списке основных трудностей при работе с персоналом. Ее решение обычно связано с наймом временных сотрудников – такой услугой начал пользоваться чаще 61% респондентов.

Аналитики подчеркивают, что среди самых популярных профессий (в бизнесе отельеров), персонал по которым нанимают временно, оказались сотрудники сферы хаускипинга (42%) и ресторанной службы (официанты и бармены – 19%, повара и помощники – 11%). Бизнесмены ищут кадры на сайтах-агрегаторах вакансий (76%), а также используют соцсети и рекламу (29%). Кроме того, они обращаются к рекомендациям (21%).

В 2024 г. сообщалось, что дефицит кадров в российской сфере гостеприимства прогнозируется на уровне 700 000 человек к 2030 г. Уже тогда на юге России дефицит достигал как минимум 200 000 человек, прогнозировалось только увеличение этой цифры.

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