Роспотребнадзор: за месяц незначительно выросло число заболевших ковидом
За последний месяц в России несколько выросло количество заболевших COVID-19. Об этом «РИА Новости» сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве отметили, что показатели при этом значительно ниже, чем годом ранее.
27 мая глава Роспотребнадзора сообщала, что в России выявлены четыре случая инфицирования новым подвариантом коронавируса NB.1.8.1. При этом течение болезни не отличалось по тяжести от других штаммов COVID-19. Этот подвариант распространяется в Китае, Индии, а также других странах Азии и США.