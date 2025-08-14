Роспотребнадзор: за месяц незначительно выросло число заболевших ковидом

27 мая глава Роспотребнадзора сообщала, что в России выявлены четыре случая инфицирования новым подвариантом коронавируса NB.1.8.1. При этом течение болезни не отличалось по тяжести от других штаммов COVID-19. Этот подвариант распространяется в Китае, Индии, а также других странах Азии и США.