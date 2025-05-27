В России зафиксированы первые случаи заражения новым подвариантом COVID-19

В конце марта Роспотребнадзор сообщал о том, что в России не обнаружено новых вирусов или вирусов со значимыми мутациями. В ведомстве подчеркивали стабильность эпидситуации в стране и столице по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии.