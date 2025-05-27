В России зафиксированы первые случаи заражения новым подвариантом COVID-19
В России выявлены четыре случая инфицирования новым подвариантом коронавируса NB.1.8.1. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что течение болезни не отличается по тяжести от других штаммов COVID-19.
«Мы выявили четыре случая заражения новым геновариантом коронавируса NB.1.8.1. По нашим данным и по наблюдениям зарубежных коллег, он не вызывает более тяжелого течения заболевания», – сообщила Попова (цитата по «Интерфаксу»).
По ее словам, NB.1.8.1 распространяется в ряде стран, включая Китай, Индию, а также другие страны Азии и США.
Попова подчеркнула, что российские тест-системы успешно определяют новый вариант вируса и случаи заражения не останутся незамеченными. Ведомство продолжает мониторинг эпидемиологической ситуации.
В конце марта Роспотребнадзор сообщал о том, что в России не обнаружено новых вирусов или вирусов со значимыми мутациями. В ведомстве подчеркивали стабильность эпидситуации в стране и столице по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии.