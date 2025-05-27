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В России зафиксированы первые случаи заражения новым подвариантом COVID-19

Ведомости

В России выявлены четыре случая инфицирования новым подвариантом коронавируса NB.1.8.1. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что течение болезни не отличается по тяжести от других штаммов COVID-19.

«Мы выявили четыре случая заражения новым геновариантом коронавируса NB.1.8.1. По нашим данным и по наблюдениям зарубежных коллег, он не вызывает более тяжелого течения заболевания», – сообщила Попова (цитата по «Интерфаксу»).

По ее словам, NB.1.8.1 распространяется в ряде стран, включая Китай, Индию, а также другие страны Азии и США.

Попова подчеркнула, что российские тест-системы успешно определяют новый вариант вируса и случаи заражения не останутся незамеченными. Ведомство продолжает мониторинг эпидемиологической ситуации.

В конце марта Роспотребнадзор сообщал о том, что в России не обнаружено новых вирусов или вирусов со значимыми мутациями. В ведомстве подчеркивали стабильность эпидситуации в стране и столице по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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