РСТ: рост внутреннего туризма в России остановился

С начала года рост бронирований туров по России составил всего 0,2% по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о практически полной остановке увеличения внутреннего турпотока на фоне оживления выездного. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, его слова передает «Интерфакс».



По его данным, в последние годы ожидалась коррекция, когда туристы, соскучившиеся по зарубежным поездкам, вновь активизируются за границей. «По итогам этого сезона можно констатировать, что выездные направления начали активно расти, а внутренний туризм фактически достиг точки минимального роста», – отметил Уманский.