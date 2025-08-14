РСТ: рост внутреннего туризма в России остановился
С начала года рост бронирований туров по России составил всего 0,2% по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о практически полной остановке увеличения внутреннего турпотока на фоне оживления выездного. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, его слова передает «Интерфакс».
По его данным, в последние годы ожидалась коррекция, когда туристы, соскучившиеся по зарубежным поездкам, вновь активизируются за границей. «По итогам этого сезона можно констатировать, что выездные направления начали активно расти, а внутренний туризм фактически достиг точки минимального роста», – отметил Уманский.
Эксперт подчеркнул, что речь идет именно о количестве поездок. Потеря набранного к середине мая роста объясняется снижением спроса на ключевое туристическое направление – Краснодарский край, а также рядом других регионов. Так, турпоток снизился в Мурманской области на 11%, Пензенской – на 22%, Коми – на 17%, Хакасии – на 16%, Удмуртии – на 17%.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщали, что за первые пять месяцев 2025 г. в России зафиксировано свыше 32 млн внутренних туристических поездок – это на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.