Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

РСТ: рост внутреннего туризма в России остановился

Ведомости

С начала года рост бронирований туров по России составил всего 0,2% по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о практически полной остановке увеличения внутреннего турпотока на фоне оживления выездного. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, его слова передает «Интерфакс».

По его данным, в последние годы ожидалась коррекция, когда туристы, соскучившиеся по зарубежным поездкам, вновь активизируются за границей. «По итогам этого сезона можно констатировать, что выездные направления начали активно расти, а внутренний туризм фактически достиг точки минимального роста», – отметил Уманский.

Эксперт подчеркнул, что речь идет именно о количестве поездок. Потеря набранного к середине мая роста объясняется снижением спроса на ключевое туристическое направление – Краснодарский край, а также рядом других регионов. Так, турпоток снизился в Мурманской области на 11%, Пензенской – на 22%, Коми – на 17%, Хакасии – на 16%, Удмуртии – на 17%.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщали, что за первые пять месяцев 2025 г. в России зафиксировано свыше 32 млн внутренних туристических поездок – это на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных