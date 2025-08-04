Более 32 млн турпоездок совершено по России за пять месяцев 2025 года

За первые пять месяцев 2025 г. в России зафиксировано свыше 32 млн внутренних туристических поездок – это на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития РФ Максим Решетников по итогам работы «Путешествуем.рф» за первое полугодие 2025 г.



Также растет интерес к России со стороны иностранных туристов: с января по май страну посетили более 1,6 млн иностранных гостей, что на 14% превышает прошлогодние показатели за тот же период.



Среди стран дальнего зарубежья, откуда в Россию приезжает наибольшее количество туристов, лидируют Китай, Саудовская Аравия, Индия и ОАЭ. При этом наиболее быстро растущими направлениями въездного туризма стали Оман (+140%), Индонезия (+126%), Малайзия (+107%) и Саудовская Аравия (+61%).