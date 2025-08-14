Суд продлили пребывание под стражей бывшему мэру Сочи и его жене
Мещанский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому и его супруге Янине. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Копайгородский останется в СИЗО еще на один месяц и семь суток, а его жена – на два месяца и 27 суток.
Кроме того, суд отказал в удовлетворении ходатайств адвокатов о смягчении меры пресечения.
По данным следствия, Копайгородские получили взятку от крупного застройщика Краснодарского края за создание благоприятных условий для бизнеса. На эти деньги они приобрели через подставных лиц дом и земельный участок по заниженной стоимости.
Кроме того, сочинские предприниматели оказывали Копайгородскому услуги. Один из них благоустроил территорию вокруг дома чиновника, выполнил строительные и ремонтные работы, а также закупил «предметы быта», включая сантехнику, двери и электротовары. Второй предприниматель был вынужден снизить стоимость четырех однокомнатных квартир в Сочи более чем в пять раз из-за вымогательства со стороны градоначальника. Эти квартиры были оформлены на знакомую супруги бывшего мэра.
Еще один застройщик передал через посредников сочинскому мэру более 20 млн руб. По материалам дела, взяткодатели могли рассчитывать на выгодные контракты с администрацией Сочи и должностными лицами других населенных пунктов Краснодарского края благодаря авторитету и служебному положению Копайгородского.
Кроме получения четырех особо крупных взяток и посредничестве в этом (ст. 290 УК РФ и ст. 291.1 УК РФ), а также растраты (ст. 160 УК РФ) Копайгородским предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Общая сумма легализованных средств составляет более 104 млн руб.
Супруга Копайгородского также обвиняется в принуждении двух свидетелей к даче ложных показаний (ст. 309 УК РФ). Ее помощнику Александру Пасунько вменяется один эпизод принуждения свидетелей, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
13 августа ТАСС сообщал, что в отношении бывшего мэра Сочи и его супруги завершено расследование дела о коррупции.
О задержании Копайгородского в Луганске стало известно в сентябре 2024 г. В феврале Мещанский районный суд Москвы арестовал имущество семьи и аффилированных лиц экс-мэра Сочи. Сочинские застройщики, давшие показания на бывшего градоначальника и его супругу, были освобождены от уголовной ответственности, сообщали правоохранительные органы.