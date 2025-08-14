Суд продлили пребывание под стражей бывшему мэру Сочи и его жене

Кроме того, сочинские предприниматели оказывали Копайгородскому услуги. Один из них благоустроил территорию вокруг дома чиновника, выполнил строительные и ремонтные работы, а также закупил «предметы быта», включая сантехнику, двери и электротовары. Второй предприниматель был вынужден снизить стоимость четырех однокомнатных квартир в Сочи более чем в пять раз из-за вымогательства со стороны градоначальника. Эти квартиры были оформлены на знакомую супруги бывшего мэра.