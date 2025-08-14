Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд продлили пребывание под стражей бывшему мэру Сочи и его жене

Ведомости

Мещанский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому и его супруге Янине. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. 

Копайгородский останется в СИЗО еще на один месяц и семь суток, а его жена – на два месяца и 27 суток. 

Кроме того, суд отказал в удовлетворении ходатайств адвокатов о смягчении меры пресечения.

Экс-мэра Сочи обвинили в получении взяток на 330 млн рублей

Общество

По данным следствия, Копайгородские получили взятку от крупного застройщика Краснодарского края за создание благоприятных условий для бизнеса. На эти деньги они приобрели через подставных лиц дом и земельный участок по заниженной стоимости.

Кроме того, сочинские предприниматели оказывали Копайгородскому услуги. Один из них благоустроил территорию вокруг дома чиновника, выполнил строительные и ремонтные работы, а также закупил «предметы быта», включая сантехнику, двери и электротовары. Второй предприниматель был вынужден снизить стоимость четырех однокомнатных квартир в Сочи более чем в пять раз из-за вымогательства со стороны градоначальника. Эти квартиры были оформлены на знакомую супруги бывшего мэра.

Еще один застройщик передал через посредников сочинскому мэру более 20 млн руб. По материалам дела, взяткодатели могли рассчитывать на выгодные контракты с администрацией Сочи и должностными лицами других населенных пунктов Краснодарского края благодаря авторитету и служебному положению Копайгородского.

Кроме получения четырех особо крупных взяток и посредничестве в этом (ст. 290 УК РФ и ст. 291.1 УК РФ), а также растраты (ст. 160 УК РФ) Копайгородским предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Общая сумма легализованных средств составляет более 104 млн руб.

Супруга Копайгородского также обвиняется в принуждении двух свидетелей к даче ложных показаний (ст. 309 УК РФ). Ее помощнику Александру Пасунько вменяется один эпизод принуждения свидетелей, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

13 августа ТАСС сообщал, что в отношении бывшего мэра Сочи и его супруги завершено расследование дела о коррупции.

О задержании Копайгородского в Луганске стало известно в сентябре 2024 г. В феврале Мещанский районный суд Москвы арестовал имущество семьи и аффилированных лиц экс-мэра Сочи. Сочинские застройщики, давшие показания на бывшего градоначальника и его супругу, были освобождены от уголовной ответственности, сообщали правоохранительные органы.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных